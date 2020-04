Nejvýše v osmi, udržovat rozestupy, nosit roušky, sprcha až doma. Jak budou vypadat tréninky?

Jak vypadá seznam pokynů pro profesionální sportovce? Od příštího pondělí se mohou vrátit do společného venkovního tréninku, to však s sebou nese řadu přísných opatření. Budou se například moci připravovat ve skupinách maximálně po osmi lidech plus členové realizačního týmu. Jednotlivé osoby mezi sebou budou muset udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy. Sportovci nebudou smět využívat šatny ani sprchy.