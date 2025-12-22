Předčasný vánoční dárek nadělilo vedení fotbalové Viktorie Plzeň. Jako první zimní posilu totiž oznámilo slovenského obránce Dávida Krčíka, který do Západočeského klubu míří z Karviné. V novém angažmá se upsal na tři a půl roku.
Nejproduktivnější obránce Krčík přestupuje do Plzně
Krčík strávil v Karviné poslední tři roky a vypracoval se v jednu z opor mužstva. Ve slezském týmu ho vedl nynější trenér Viktorie Martin Hyský, který zamířil do Plzně v říjnu. Krčík má v české lize bilanci 73 startů a 10 branek. Aktuálně zažívá nejúspěšnější sezonu, v podzimních 19 kolech si připsal šest branek a dvě asistence a je suverénně nejproduktivnějším obráncem soutěže.
„Dávid je velmi kvalitní stoper, který se vypracoval ve výraznou ligovou osobnost. Kromě defenzivních úkolů má i velmi dobrou rozehrávku a schopnost zapojit se do týmové ofenzivy, což jasně dokazují statistiky. Navíc jej velmi dobře zná i náš trenér Martin Hyský, který s ním spolupracoval v Karviné,“ uvedl nový sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.
„Nabídka Viktorky mě velmi potěšila a hned jsem měl jasno, že chci tuto výzvu přijmout. Dostavil se u mě pocit štěstí i vděčnosti, že mohu být v klubu, jako je Viktoria Plzeň. Jsem připravený týmu i klubu co nejvíce pomoci, abychom byli úspěšní,“ řekl Krčík.
Západočechům patří po podzimní části ligové sezony čtvrté místo v tabulce o skóre před pátou Karvinou. Plzeňští už avizovali, že s novým majitelem miliardářem Michalem Strnadem chtějí před zimou vhodně doplnit mužstvo. Vedle příchodu Krčíka si zatím z hostování stáhli jednoho ze dvou nejlepších střelců ligového ročníku Daniela Vašulína z Olomouce a ofenzivního univerzála Toma Slončíka z Hradce Králové.