Řady zlínského fotbalového klubu posílil Jakub Jugas. Obránce s reprezentačními zkušenostmi naposledy nastupoval za polskou Cracovii Krakov, s ligovým nováčkem nyní podepsal smlouvu na dva a půl roku.
Návrat po osmi letech. Zlínu pomůže Jugas
Třiatřicetiletý Jugas byl v Krakově čtyři roky, poslední dobou ale nehrál. Za „áčko“ Cracovie nastoupil v letní přípravě. Soutěžní zápas absolvoval naposledy v květnu v závěru minulé sezony. „S Kubou jsme jeho návrat řešili tři nebo čtyři měsíce. To, že nehrál v Cracovii, pro nás nic neznamená. Víme, že se vrací skvělý fotbalista i člověk. Kuba je kluk, který do regionu i do týmu patří. Je to lídr kabiny. Věřím, že do mančaftu přinese nejen kvalitu, ale i charakter,“ řekl trenér Bronislav Červenka.
Jugas odehrál v minulosti za Zlín 57 zápasů a dal tři góly. V květnu 2017 přestoupil do pražské Slavie. „Kubu nemusíme fanouškům nijak představovat. Každý ví, co je to za borce a co ve své kariéře dokázal. Za mě je hráč, který do defenzivy dodá kvalitu a ještě větší variabilitu. Znám ho i ze společného působení v Liberci, kde jsme hráli skupinu Evropské ligy,“ uvedl sportovní manažer Pavel Hoftych.
Při svém prvním angažmá Jugas pomohl Zlínu k návratu do nejvyšší soutěže a přispěl také k triumfu v domácím poháru před osmi lety. MOL Cup dvakrát vyhrál i se Slavií. V české lize oblékal také dres Liberce, Jablonce, Zbrojovky Brno, Příbrami a Mladé Boleslavi. Odehrál 211 zápasů a dal osm branek. Za seniorskou reprezentaci nastoupil třikrát. S devatenáctkou získal stříbro na mistrovství Evropy v roce 2011.