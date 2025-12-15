Komise rozhodčích hodnotila pozitivně rozhodnutí sudích v zápasech posledního podzimního kola fotbalové ligy. Druhý gól Liberce v nedělním utkání na Spartě, který vstřelil Lukáš Letenay, uznal rozhodčí správně. Spoluhráč autora branky Josef Koželuh sice během akce zahrál rukou, o přestupek ale nešlo. Sudí podle komise v klíčových okamžicích nechybovali ani v sobotním utkání v Edenu, kde v první půli nejprve hlavní arbitr nenařídil penaltu pro Jablonec a o chvíli později ji naopak odpískal pro Slavii.
Druhý gól Liberce proti Spartě platil správně, sudí nechybovali ani na Slavii a v Plzni
Liberečtí na Letné v 79. minutě odskočili do vedení 2:1 krátce poté, co si Koželuh ve vápně zpracoval míč a po odrazu od vlastní nohy zahrál rukou. Akce pokračovala, sparťané v tísni neodkopli balon a Letenay jej poslal přesně k tyči. Sudí Dalibor Černý gól uznal a videorozhodčí jej po přezkoumání situace nerozporoval. Podle komise správně.
„Hráč hostujícího družstva č. 18 (Koželuh) zahrál míč nohou do vlastní ruky a následně branky docílil jeho spoluhráč č. 21 (Letenay). Nejednalo se o přestupek. Pokud by hráč č. 18 (Koželuh) bezprostředně po zahrání míče rukou sám docílil branky, branka by uznána nebyla,“ uvedla komise ke klíčovému momentu utkání, které skončilo 2:2.
Komise rozhodčího na Slavii podržela
Po sobotním vítězství Slavie 4:3 nad Jabloncem byl trenér Severočechů Luboš Kozel přesvědčen, že sudí Jan Beneš posoudil dvě podobné situace v obou pokutových územích nejednotně. Podle komise se však rozhodčí chyby nedopustil.
Nejprve v 18. minutě za stavu 1:0 pro domácí správně nenařídil penaltu pro Jablonec po souboji domácího Tomáše Chorého s Antonínem Růskem.
„Hráč hostujícího družstva č. 16 (Růsek) po souboji s hráčem domácího družstva č. 25 (Chorým) upadl na zem a následně míč spadl na ruku domácího hráče, který ji měl u těla. Nejednalo se ani o podražení, ani o hru rukou,“ uvedla komise.
Ve 36. minutě za stavu 1:1 naopak Beneš nařídil po zákroku jabloneckého Martina Cedidly na Tomáše Vlčka penaltu pro Slavii, kterou proměnil Chorý.
„Hráč hostujícího družstva č. 18 byl v souboji o míč pozdě a ramenem zezadu prudce vrazil do hráče domácího družstva č. 27, který předtím odhlavičkoval míč. Rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo,“ uvedla komise k zápasu, v němž Slavie přestřílela Jablonec 4:3.
Hunal Dweha nefauloval
V nedělním utkání Plzně s Duklou hostující Erik Hunal v 10. minutě vrazil ve vlastním vápně v souboji do Sampsona Dweha, sudí Stanislav Volek zákrok jako nedovolený neposoudil. Komise mu dala za pravdu.
„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Po vhazování došlo k běžnému souboji hráče hostujícího družstva č. 4 (Hunala) a hráče domácího družstva č. 40 (Dweha). O přestupek hostujícího hráče se nejednalo,“ podotkla komise po zápase, který Plzeň vyhrála 2:0.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.