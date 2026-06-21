Nedvěd přiznal, že výkony na MS jsou zatím za očekáváním

Generální manažer Pavel Nedvěd připustil, že výkony české reprezentace na probíhajícím mistrovství světa jsou zatím za jeho očekáváním. Bývalý záložník se nicméně zastal kouče Miroslava Koubka, který čelí kritice za hodnocení zápasu s Jihoafrickou republikou. Nedvěd trenérovi věří a je přesvědčen, že najde správnou taktiku na závěrečný duel skupiny s Mexikem. Uvědomuje si, že mužstvo bude potřebovat k vítězství a postupu do vyřazovací fáze podat mnohem lepší výkon než doposud.
Národní tým ve dvou zápasech ve skupině získal jen bod - na úvod prohrál 1:2 s Koreou a následně remizoval 1:1 s Jihoafričany. „Sleduji noviny, názory. Kritika byla nekompromisní, přijímáme ji. Myslím, že byla i zasloužená. Ale myslím, že zatím mě na turnaji překvapilo jen málo věcí. Počítal jsem s tímhle průběhem, protože si myslím, že víte, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa probojovali. Baráž pro nás byla klíčová, dokázali jsme se sem prokousat,“ řekl Nedvěd.
„Průběh je takový, jak je. Trošku jsem s tím počítal, těžkosti jsme předpokládali. Nemáme žádné alibi, připravili jsme se na to svědomitě. Ale myslím, že zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním. Na druhou stranu jsem si přál, abychom v posledním zápase měli šanci o něco hrát. Třeba Turkům se stalo, že po dvou zápasech už není o co hrát. My jsme si zachovali šanci hrát o postup, na jednom z nejkrásnějších stadionů proti fantastickému týmu. Přál bych si, abychom po porážce a remíze udělali fanouškům trochu větší radost,“ doplnil Nedvěd.
Reprezentanti proti Jihoafričanům po rychlém gólu hodně bránili, drželi míč jen 38 procent času, Koubek přesto hodnotil výkon poměrně pozitivně.
„Trenérovo prohlášení mělo velký ohlas. Já nemám moc rád pozápasové rozhovory trenérů, protože v tom hrají roli emoce. Vlastně ani nemáš úplně ujasněný pohled na celý zápas. Nechci trenéra nějak omlouvat, ale chci vysvětlit to, co mám od něj. Sedli jsme si spolu. On myslel pozitivní fáze zápasu, které se tam vyskytly. Jako prvních 15 minut, první minuty druhého poločasu, možná dokonce i množství šancí,“ podotkl Nedvěd.
„Myslím, že z mojí strany se to celkově až tak pozitivně hodnotit nedá. Vedli jsme, kdybychom utkání vyhráli, byli bychom kvalifikovaní, je to pro nás velká škoda. To už si říkáme podruhé. Dvakrát na turnaji jsme byli ve vedení, ale nedokázali jsme to dotáhnout. Na světovém šampionátu se chyby neodpouštějí,“ uvedl třiapadesátiletý bývalý reprezentační kapitán, který je v současné funkci rok.
Z mužstva nadále cítí dobrého týmového ducha. „Řeknu jeden příklad. Máme zraněného hráče Jurase (Davida Juráska), který už bohužel hrát nebude a i tak zůstane. Ten tým v sobě má oheň. Samozřejmě co se týče některých individuálních výkonů, zatím jsme zůstali za očekáváním. Zatím nechci být konkrétní a kritický, myslím, že v tomto moment by to nebylo správné. Každopádně všichni tady mají trenérovu důvěru a jsou připraveni odevzdat maximum,“ řekl Nedvěd.
Nemyslí si, že je tým v náročných podmínkách šampionátu přetrénovaný, jak po zápase možná naznačoval kapitán Ladislav Krejčí.
„Mluvili jsme s Láďou, co tím vlastně myslel. Ty samé otázky si možná pokládáme i my, abychom našli správnou cestu, jak to dotáhnout do konce. Měli jsme nějakou vizi, konzultace s doktory, atletickými trenéry. Prostě jsme nechtěli zanedbat vůbec nic,“ řekl Nedvěd.
Tým k zápasům létá, navíc se vyrovnává i se změnami nadmořských výšek. „Samozřejmě program byl pro nás hodně náročný. Dovedu si představit, jaké to bylo pro hráče. Cestování, mediální aktivity, focení. Na druhou stranu na turnajích je tohle normální. Trenér i hráči jsou na takovém turnaji poprvé, setkávají se s tím poprvé v životě. Myslím, že na příštím turnaji budeme lepší,“ mínil Nedvěd.
Mužstvo podle něj není přehnaně unavené. „Ten pocit možná můžete mít, když na to koukáte zvenku. Když vidím hráče v poločase, po zápase, tak únava tam je, ale není to nic, co by mi dělalo starosti. Když se podíváte na data, tak jsme naběhali o šest kilometrů na mužstvo víc než Jihoafričani. Jediná data, která jsme měli horší, byla sprinterská. V tom zaostáváme. Klimatické podmínky tady jsou opravdu náročné, naši kluci i všechny týmy jedou nadoraz. A to ještě nevíme, co nás asi čeká v Mexiku,“ podotkl Nedvěd.
Zápas s domácím týmem, který má již jistý postup do vyřazovací fáze, se odehraje v mexické metropoli ve výšce zhruba 2200 metrů.
„Klíčová bude maximální momentální forma. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičany, neudělá taktiku, která nám bude sedět. Určitě i trefí sestavu. Budeme muset mít ten nejlepší den, protože Mexičané jsou hrozně vyzrálý tým se zkušeným trenérem. Dokud žijeme, hraje se do poslední vteřiny. Samozřejmě budeme muset předvést daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech,“ dodal Nedvěd.