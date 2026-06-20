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Český tým znovu trénoval v Dallasu, pro zraněného Juráska je to ale nejspíš konec


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
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Češi se připravují na třetí duel na MS, Jurásek proti Mexiku hrát nebude
Zdroj: ČT sport

Čeští fotbalisté se na mistrovství světa po dni volna vrátili do tréninku na základně u Dallasu a začali s přípravou na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Asistent trenéra Jan Suchopárek potvrdil, že turnaj nejspíš skončil pro zraněného obránce Davida Juráska.

Česká reprezentace se po čtvrteční remíze 1:1 s Jihoafrickou republikou v druhém utkání na šampionátu vrátila z Atlanty na základnu a v pátek měla volný den. Dnes už mužstvo opět trénovalo, i když ne v kompletním složení. V komplexu v Mansfieldu u Dallas se připravovali hráči, kteří proti JAR nebyli v základní sestavě, a všichni tři gólmani. Členové zahajovací jedenáctky zůstali v hotelu a věnovali se regeneraci.

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Jan Suchopárek o Juráskovi, únavě i Mexiku
Zdroj: ČT sport

Podle očekávání chyběl levý bek Jurásek, jenž si na tréninku těsně před zápasem s Jihoafričany přivodil zranění. „Pro Davida patrně mistrovství světa končí. Jde o svalové zranění. Uvidíme, stále se řeší, zda zůstane s námi nebo zda někoho dodatečně povoláme,“ citoval iSport.cz Suchopárka z rozhovoru s novináři.

„Je to celkem čerstvé, takže to teď nechci hlouběji řešit. Zranil se při předzápasovém tréninku a je to škoda, protože patřil do základní sestavy. Všem nám je to moc líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní hráči jsou v pořádku,“ doplnil spolupracovník hlavního trenéra Miroslava Koubka.

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Sestřih utkání Česko – JAR
Zdroj: ČT sport

Český celek se bude na základně chystat do úterý, kdy se letecky přesune do mexické metropole k závěrečnému zápasu skupiny proti jednomu ze spolupořadatelů turnaje. Koubkův tým se stejně jako při prvním duelu na šampionátu v Guadalajaře s Koreou (1:2) bude muset vyrovnávat s vysokou nadmořskou výškou.

Reprezentanti během turnaje absolvují i nepříjemné přelety k jednotlivým duelům, Suchopárek si ale nemyslí, že by mužstvo bylo v náročném programu přetrénované. „Tyto záležitosti samozřejmě diskutujeme, jsou to otázky do pranice. Nemyslím si, že by naše tréninky byly delší než 70 až 75 minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků. Nechci to dál šířit. Myslím si, že kdybychom vyhráli, tak se tohle téma vůbec neobjeví a neřešíme to,“ mínil Suchopárek.

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Pavel Nedvěd o Koubkových výrocích a tlaku před Mexikem
Zdroj: ČT sport

Český celek si remízou 1:1 s Jihoafričany výrazně zkomplikoval boj o postup do vyřazovací fáze. Na turnaji sice po úvodní porážce 1:2 s Koreou poprvé bodoval, ale ztráta s outsiderem ho před závěrečným utkáním skupiny postavila před nutnost zvítězit. Mexičané už mají jistotu účasti v play off a prvenství v tabulce, vpřed je ale požene zaplněný Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků. Duel bude mít výkop ve čtvrtek ve 3:00 SELČ.

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