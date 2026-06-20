Když taháme nohy teď, co budeme dělat tam? Otázky na českou únavu se množí

Výkon českého výběru v utkání proti Jihoafrické republice i ohlasy některých hráčů rozpoutaly debatu, zda je tým na zápasy MS dostatečně fyzicky připravený. Hráči působili v Atlantě unaveně, navíc jejich závěrečný duel ve skupině se bude hrát ve vysoké nadmořské výšce v Mexico City. Tématu se věnovali experti ČT Karel Poborský a Michal Kadlec.
Po remíze 1:1 se český tým přesunul na svou americkou základnu nedaleko Dallasu, kde se připravuje na zápas o všechno. Aby mohl pomýšlet na postup ze skupiny, potřebuje porazit Mexiko na jeho domácí půdě v Mexico City. Případný remízový výsledek by zřejmě na místo mezi nejlepšími dvaatřiceti týmy nestačil.
Výkon proti Jihoafričanům vzbudil negativní reakce, mnohé poukazovaly na to, že hráči působili unaveně a nebyli schopni akceptovat tempo hry. Na to v pozápasovém rozhovoru lehce poukázal i kapitán Ladislav Krejčí. Naopak člen trenérského týmu Jan Suchopárek podobné názory odmítl. „Kdybychom vyhráli, nikdo by to neřešil,“ pronesl pro ČT.
„Jestli jsou přetrénovaní? Nevidíme do nich. Na druhou stranu hráči jsou tak profesionální, že by měli případně zvednout ruku a říct, že je to na ně moc,“ hodnotí Karel Poborský. „Nevíme, co přesně myslel, na plnou pusu to neřekl,“ dodal expert ČT.
„Zatím nám tady celkově nesedly podmínky. Vlhko, teplo, nadmořská výška. Paradoxně teď musíme vyhrát v té nejvyšší výšce. Jestli už teď taháme nohy, tak co budeme dělat tam,“ řečnicky se ptá také bývalý obránce Michal Kadlec. „Musíme něco vymyslet. Kluci se na to nechtějí vymlouvat, ale zkrátka nejsme aktivní, jsme pasivní. Pokaždé, kdy jsme dali gól, jsme se stáhli, a to také stojí síly,“ míní.
Jaké jsou tedy české šance proti Mexiku? „Český fotbal je na vrcholu ve fyzické připravenosti. Na tom my, bohužel, stavíme fotbal, že to ubojujeme. A to vidíme, že v těchto podmínkách nejde,“ myslí si Poborský. „Kluci od 60. minuty dohrávali fyzicky na dně. Vůbec nedokážu domyslet, co je čeká tam. My hrajeme fotbal, kdy nejsme schopni držet aktivně balon. Máme to založené na napadání, běhání, agresivitě. V momentě, kdy síly odejdou, což bude bohužel zase někdy kolem hodiny, tak nastane obrovský problém,“ obává se.
Přímý přenos utkání s Mexikem i s předzápasovým studiem je na programu ve čtvrtek od 2:15 na ČT sport a ČT sport Plus.