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Fotbal

Nebýt v Bayernu se vyplatilo. Irankundova strastiplná cesta vedla k vítěznému gólu na MS


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Sestřih utkání Austrálie – Turecko
Zdroj: ČT sport

Skromnost, rozvaha a cílevědomost. Tahle kombinace se nesmírně vyplatila australskému hrdinovi utkání proti Turecku Nestorymu Irankundovi. Před rokem se útočník vzdal angažmá v Bayernu Mnichov a odešel za větším herním vytížením do druholigového anglického Watfordu, aby měl šanci vybojovat si účast na šampionátu. Dvacetiletý rodák z Tanzanie teď nasměroval svým gólem národní tým ve 27. minutě k vítězství 2:0 a stal se nejmladším australským střelcem v historii mistrovství světa.

„Je to neskutečné. Splnil se mi sen,“ radoval se Irankunda po utkání ve Vancouveru. Zatímco dříve slavil své trefy imitováním Michaela Jacksona a dokonce si při tom nasadil bílou rukavici, tentokrát napodobil bývalého slavného australského záložníka Tima Cahilla a několikrát udeřil do rohového praporku.

„Timmy Cahill je pro mě ve fotbale největší inspirací. On a Lionel Messi. Tim byl podle mě nejlepší australský hráč. Říkal jsem si, že když dám gól, musím udělat to samé, co on,“ řekl Irankunda.

Gól Nestoryho Irankundy v utkání proti Turecku
Zdroj: Opta / ČT sport

Narodil se v roce 2006 v tanzanském uprchlickém táboře páru z Burundi, který utekl ze své vlasti kvůli občanské válce. Odmala vyrůstal v Austrálii a svou kariéru odstartoval v Adelaide United, odkud po třech sezonách a 16 ligových gólech přestoupil předloni do Bayernu.

V německém velkoklubu se na hřišti učil od světových hvězd včetně anglického kanonýra Harryho Kanea, ale šanci v prvním týmu nedostal. Po hostování v Grasshopper Curych se proto rozhodl loni odejít do Watfordu, s kterým podepsal pětiletou smlouvu.

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Šance Turecka a následně gól Austrálie, trefil se Nestory Irankunda
Zdroj: ČT sport

„Bylo to těžké rozhodování, ale mým hlavním cílem je samozřejmě mistrovství světa. Šampionát je za rohem a potřebuji hrát. O angažmá v Anglii jsem vždycky snil,“ řekl Irankunda loni v létě televizní stanici Sky Sports.

Za Watford odehrál 42 zápasů, dal čtyři góly a ve výběru australského kouče Tonyho Popovice nechybí. V 16. reprezentačním utkání dal šestou branku. Po dlouhém nákopu si v běhu obhodil obránce a rozjásal fanoušky Socceroos.

Dotyky s míčem Nestoryho Irankundy v utkání s Tureckem
Zdroj: Opta / ČT sport

„Nezáleží na tom, kde hrajete, jestli v parku nebo na mistrovství světa, tohle je fantastická rychlost,“ ocenil bývalý kouč Austrálie a Tottenhamu Ange Postecoglou na stanici ITV. Věří, že gól může ještě více nastartovat Irankundovu kariéru.

„Byla to velká chvíle. Někdy stačí pár dobrých týdnů na mistrovství světa a celý váš svět se může změnit. Snad to pro něj bude začátek,“ uvedl Postecoglou.

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