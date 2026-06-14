Haiti nebylo od prvního bodu daleko, McGinn ukončil 36leté čekání

Skotsko výrazně nakročilo ke svému premiérovému postupu ze skupiny mistrovství světa. První výhru na světovém šampionátu od roku 1990 obstaral John McGinn, ale nebyl to proti outsiderovi věru dominantní výkon. Naopak Haiti, které je podle žebříčku FIFA druhý nejslabší tým na turnaji po Novém Zélandu, hrálo s evropským favoritem překvapivě vyrovnanou partii.
Haiti předčilo svého soupeře Skotsko v držení míče, v počtu střel na branku, šestnáctku se snažili zaplavit centrovanými míči. Z celkového počtu 23 pokusů však našlo svého adresáta jen pět, všechny úspěšné přiletěly zprava. Ve druhém poločase měli hráči z Karibiku navrch.
Aktivní byl především Frantzdy Pierrot, který zapsal tři střelecké pokusy. Pět minut před koncem byl hodně blízko kýženému vyrovnání, leč jeho hlavička jen těsně minula levou tyč. Neprosadil se ani Isidor, který střílí góly v anglické lize v Sunderlandu.
Podle očekávání to bylo hodně urputně vedené utkání, v soubojích, a to zvláště vzdušných, měli mírně navrch Evropané. O tom, že Haiťané měli zvláště ve druhém poločase převahu, svědčí počet přihrávek na soupeřově polovině (254:167). Do nebezpečných prostorů už však Skotové Haiti tolik nepouštěli.
Hráčem zápasu se stal střelec vítězného gólu John McGinn. „Nebyl to můj nejlepší gól, ale koho to zajímá?“ komentoval pro televizi BBC svou střelu, jíž pomohla do sítě soupeřova teč.
„Museli jsme toho hodně vytrpět. Celá generace fanoušků tohle nezažila. Cítil jsem hrdost, když jsem ráno viděl v televizi, jak děti chodí doma ve skotských dresech a malují si na obličej. Až se ráno doma probudí, budou stejně hrdé jako já teď,“ připomněl dlouhé čekání na podobný úspěch.
V jednatřiceti letech se stal nejstarším skotským střelcem na světovém šampionátu. Překonal legendárního Kennyho McDalglishe z roku 1982. K jeho skotskému rekordu 30 branek mu ale ještě devět gólů schází.
Gól slavil svým typickým způsobem, z rukou si před obličejem jakoby vytvořil brýle. Byl to vzkaz jeho synovci, který má zrakové postižení, ale nejen jemu. „Děti s brýlemi to často mají těžké a cítí se být sociálně vyloučené. Chci ukázat, že i s brýlemi se dá hrát fotbal,“ vysvětlil své neobvyklé gesto.
Hrdina zápasu pochází z fotbalové rodiny. Jeho dědeček Jack McGinn byl prezidentem Celticu Glasgow i skotské asociace. Fotbal hrají i oba jeho bratři a starší Paul si s Johnem před pěti lety dokonce zahrál v mezistátním zápase s Rakouskem.
V Aston Ville se stal záložník s překvapivou kličkou a nebezpečnou levačkou miláčkem publika hned po svém příchodu z Hibernian v roce 2018. Na konci první sezony vstřelil ve Wembley gól, který znamenal návrat do Premier League. „Super John McGinn je lepší než Zidane,“ tak zní oblíbený chorál na stadionu ve Villa Parku. Fanouškům klubu i Skotska zatrnulo, když si v lednu poranil koleno a na dva měsíce vypadl ze hry. Ale vrátil se včas, aby stihl triumf v Evropské lize, k němuž přispěl pěti góly, i návrat do reprezentačního týmu.
V něm debutoval v roce 2016, prožil dvě neúspěšné světové kvalifikace i dva nepovedené závěrečné turnaje na mistrovství Evropy. Teď věří, že černá série skončila. „Haiti je slušný tým. Museli jsme tvrdě pracovat. Jestli můžeme hrát lépe? Určitě ano. Ale byl to zápas, který jsme museli vyhrát, a my jsme vyhráli. V pátek nám to pomůže,“ dodal s myšlenkami na další utkání, v němž Skoty čeká na stejném stadionu Maroko. A fanoušci budou vyhlížet jeho další „brýle“.