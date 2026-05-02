Neapol veze z Coma jen bod a Interu stačí k titulu v neděli jen bod

Jen bezgólová remíza a bod. Tak dopadl zápas druhého týmu italské fotbalové ligy ve 35. kole, v němž Neapol hrála v Comu 0:0. Vedoucí Inter Milán tak může slavit v neděli titul. Stačí mu k tomu bod z domácího zápasu proti dvanácté Parmě.
I druhý vzájemný zápas ligové sezony mezi Comem a Neapolí skončil 0:0. Como si zkomplikovalo boj o Ligu mistrů, kterou si zajistí nejlepší čtyři týmy. V neúplné tabulce je páté o dva body za Juventusem, všichni konkurenti navíc mají utkání k dobru.
Inter má na obhájce titulu Neapol devítibodový náskok a zbývají mu odehrát čtyři duely. „Nerazzurri“ mají s úřadujícími šampiony horší vzájemnou bilanci, proto musejí získat o bod více. Scudetto s největší pravděpodobností získají po dvouleté pauze.
Výsledky 35. kola italské ligy
Udine – FC Turín 2:0 (45.+1 Ehizibue, 51. Kristensen), Como – Neapol 0:0.