Fotbal

Neapol veze z Coma jen bod a Interu stačí k titulu v neděli jen bod


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jen bezgólová remíza a bod. Tak dopadl zápas druhého týmu italské fotbalové ligy ve 35. kole, v němž Neapol hrála v Comu 0:0. Vedoucí Inter Milán tak může slavit v neděli titul. Stačí mu k tomu bod z domácího zápasu proti dvanácté Parmě.

I druhý vzájemný zápas ligové sezony mezi Comem a Neapolí skončil 0:0. Como si zkomplikovalo boj o Ligu mistrů, kterou si zajistí nejlepší čtyři týmy. V neúplné tabulce je páté o dva body za Juventusem, všichni konkurenti navíc mají utkání k dobru.

Inter má na obhájce titulu Neapol devítibodový náskok a zbývají mu odehrát čtyři duely. „Nerazzurri“ mají s úřadujícími šampiony horší vzájemnou bilanci, proto musejí získat o bod více. Scudetto s největší pravděpodobností získají po dvouleté pauze.

Výsledky 35. kola italské ligy

Udine – FC Turín 2:0 (45.+1 Ehizibue, 51. Kristensen), Como – Neapol 0:0.

Čtěte také

Lazio zvítězilo v Neapoli a Inter má k titulu ještě blíž

18. 4. 2026

Lazio zvítězilo v Neapoli a Inter má k titulu ještě blíž


Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.