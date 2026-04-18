Lazio zvítězilo v Neapoli a Inter má k titulu ještě blíž


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Druhý tým italské fotbalové ligy ve 33. kole narazil, a vedoucí Inter Milán tak má pět kol před koncem už dvanáct bodů náskoku. Neapol na svém stadionu podlehla Laziu Řím 0:2, a to ještě hosté neproměnili penaltu. Lazio je v tabulce deváté.

Lazio rozhodlo o svém vítězství už v šesté minutě. Po rychlé akci z levého křídla se míč dostal ve vápně k Taylorovi, který zpětnou přihrávkou pod sebe našel volného Cancellieriho, jenž jeho nabídkou nepohrdl. Ještě před poločasovou pauzou mohli Římané zvýšit, ale Zaccagni nedokázal potrestat penaltový faul na spoluhráče Noslina.

Druhé trefy se hosté dočkali až v 57. minutě. Opět rychle přešli přes levou stranu hřiště, Cancellieri ještě Tavaresův centr nevyužil, ale míč se po jeho nevydařené střele odrazil přímo k nohám Bašiče, který už se nemýlil.

Výsledky 33. kola Italské fotbalové ligy

Udine – Parma 0:1 (51. Elphege), Neapol – Lazio Řím 0:2 (6. Cancellieri, 57. Bašič).

