Inter Milán otočil zápas v Comu, Neapol v Parmě jen remizovala

Fotbalisté Interu Milán ve 32. kole porazili Como 4:3, přestože v zápase prohrávali už 0:2. Náskok v čele tabulky navýšili už na devět bodů, obhájce titulu z Neapole po pěti vítězstvích hrál v Parmě jen 1:1.
Inter na podzim triumfoval na San Siru 4:0, což bylo desáté vítězství v řadě ve vzájemných střetnutích, ale tentokrát se pro něj zápas nevyvíjel dobře. Premiérový gól v italské lize dal španělský obránce Valle, jehož si trenér Cesc Fábregas vytáhl z barcelonské líhně.
Francouzský brankář Butez dlouhým výkopem připravil druhý gól pro Argentince Paze, který se mezi střelce v tomto ligovém ročníku zapsal už pojedenácté. Víc branek má na účtu jen jeho krajan Martínez, který není zcela fit a dnes byl jen na lavičce Interu.
Francouz Thuram stihl v nastavení prvního poločasu kontaktní gól a hned po změně stran vyrovnal, když využil zaváhání domácí obrany a přehodil vybíhající gólmana Buteze. Po rozehraném přímém kopu strhl vedení na stranu hostů přesnou hlavičkou Nizozemec Dumfries a stejný hráč obrat dovršil.
Penalta Francouze Da Cunhy už jen zmírnila prohru domácích, první po osmi zápasech, Za devět dní se oba soupeři utkají znovu v odvetě semifinále poháru, tentokrát na San Siru, první utkání skončilo 0:0.
Neapol remizovala s Parmou
Parma je už šest kol bez vítězství a dvanáctou remízou vyrovnala současný rekord poslední Pisy. Přitom začala skvěle a už po necelé minutě Strefezza proměnil dlouhý výkop japonského brankáře Suzukiho v první gól v parmském dresu.
Hosté pak vyvinuli velký tlak, ale výsledkem bylo po hodině hry jen vyrovnání, o které se postaral Skot McTominay. Vedle ztracených bodů fanoušky obhájce titulu zneklidňují také spekulace o tom, že by trenér Antonio Conte měl odejít zachraňovat italskou reprezentaci.
Boloňa porazila Lecce
Boloňa po domácí porážce s Aston Villou 1:3 ve čtvrtfinále Evropské ligy zdolala Lecce 2:0. Tři body a upevněné osmé místo zařídil švýcarský kapitán Freuler, v nastavení přidal druhý gól Orsolini.
Martin Vitík znovu v domácí obraně chyběl. Ve čtvrtek ho vyřadily žluté karty, tentokrát strávil zápas na lavičce. Hosté s nejslabším útokem Serie A prohráli počtvrté v řadě a zůstávají v sestupovém pásmu.
Sassuolo nestačilo na Janov
Janov po dvou porážkách bez vstřeleného gólu zdolal nováčka Sassuolo 2:1. Oba týmy mohou být ve středu tabulky relativně v klidu, přesto byl závěr prvního poločasu hodně hektický.
Při odchodu do kabin se poprali Islanďan Ellertsson a kapitán hostů Bedardi, což rozhodčí ocenil červenými kartami. Domácím zařídil výhru šest minut před koncem ghanský náhradník Ekuban.
Výsledky 32. kola italské fotbalové ligy
FC Janov – Sassuolo 2:1 (8. Malinovskyj, 84. Ekuban – 57. Koné), Parma – Neapol 1:1 (1. Strefezza – 60. McTominay), Boloňa – Lecce 2:0 (26. Freuler, 90.+2 Orsolini), Como – Inter Milán 3:4 (36. Valle, 45. Paz, 88. Da Cunha z pen. – 45.+1 a 49. Thuram, 59. a 72. Dumfries).