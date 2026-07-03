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Fotbal

Nagelsmann neúspěch na MS neustál a končí, mohl by ho nahradit Klopp


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Julian Nagelsmann opustí po neúspěchu na světovém šampionátu německou reprezentaci. Podle médií se trenér dohodl se svazem na rezignaci.

Německo na šampionátu nečekaně vypadlo už v prvním kole play-off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguayí na penalty 3:4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1:1.

Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat, po čtvrtečním jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.

Osmatřicetiletý Nagelsmann se německé reprezentace ujal v září 2023, kdy nahradil Hansiho Flicka. Na mistrovství Evropy v roce 2024 s národním týmem bývalý trenér Hoffenheimu, Lipska a Bayernu Mnichov došel do čtvrtfinále.

Hlavním kandidátem na uvolněné místo je podle médií devětapadesátiletý Klopp, který získal dva tituly s Dortmundem, poté s Liverpoolem ovládl Premier League a v roce 2019 i Ligu mistrů.

Německo první zápas po mistrovství světa čeká 24. září proti Nizozemsku v Lize národů.

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