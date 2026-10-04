Je to pro mě ohromné být tady, uvedl Naderi. Sláma si splnil dětský sen

Ryan Naderi debutoval v české fotbalové reprezentaci. Německý rodák nastoupil na hřišti úřadujících mistrů světa a Evropy Španělů od 56. minuty. Po prohře 1:3 přiznal, že byl z premiéry nervózní, jelikož šlo o jeho největší zápas v kariéře. Jiřímu Slámovi se zase gólem proti úřadujícím mistrům světa i Evropy Španělům splnil sen, který měl už jako kluk. Přiznal, že mu chvíli potrvá, než premiérovou branku za českou reprezentaci vstřebá.
Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci. Útočníka Glasgow Rangers v srpnu po zápase proti Jablonci v kvalifikaci Konferenční ligy oslovil generální manažer národních týmů Pavel Nedvěd.
Sám hráč se snažil pomoci vyřídit potřebné administrativní záležitosti, aby mohl reprezentovat Česko. K mužstvu se připojil teprve v úterý a proti Španělsku dostal první šanci.
„Neuvěřitelné. Bylo to ohromné stát na hřišti, hrozně jsem si to užil. Jasně, že jsem byl trochu nervózní, protože je to ohromný zápas, zatím největší v mém životě. Chtěl jsem si to užít,“ prohlásil třiadvacetiletý Naderi.
Přijde si jako v pohádce. „Trochu jo. Je to pro mě ohromné být tady, hodně si to užívám. V poslední době jsou to pro mě velké kroky. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem tomu vůbec nevěřil. Jasně, že si musíš věřit. Jsem hrozně vděčný za tu možnost,“ uvedl někdejší hráč Hansy Rostock.
V 79. minutě mohl vyrovnat na 2:2, když gólman David Raya neudržel na brankové čáře míč po hlavičce kapitána Ladislava Krejčího a Naderi ho dorazil do sítě. Kvůli faulu střídajícího Lukáše Červa však gól neplatil.
„Písknul docela rychle, takže nebyla možnost se moc dlouho těšit. Je to škoda, doufám (v branku) příští zápas,“ prohlásil Naderi.
Pochvaluje si českou kabinu. „Je vtipná, Češi mají dobrý humor. Lidi jsou hrozně hodní, pomáhají mi, kde můžou,“ řekl Naderi. V hledišti v severošpanělském Oviedu ho na vlastní oči z rodiny nikdo neviděl. V úterním duelu v londýnském Wembley proti Anglii tomu ale bude jinak. Domácí půjdou do zápasu po dnešní drtivé výhře 7:0 v Chorvatsku.
„To nás nezajímá, ne? Dneska jsme proti nim nehráli. Musíme se co nejvíc soustředit na sebe a budeme hrát co nejlépe, abychom je tam porazili,“ uvedl Naderi.
Sláma po prvním gólu za reprezentaci prožíval euforii
Sláma se první branky v národním týmu dočkal při třetím startu a hned proti aktuálně nejlepší reprezentaci světa. Do českého výběru byl přitom povolán až dodatečně. „Kdyby mi to někdo před měsícem řekl, odpověděl bych mu, že je blázen. Už jsem v to ani nedoufal, že bych se tady mohl ukázat. O to víc si to užívám. Je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku,“ prohlásil Sláma.
V 69. minutě snížil na 1:2 pohotovou střelou na vzdálenější tyč po nabídce od útočníka Adama Hložka. „V hlavě jsme měl jen jednu myšlenku, že když mi to Hložan tak hezky připravil, budu zakončovat,“ prohlásil Sláma.
„Byla to euforie, ani to nedokážu popsat. Asi mi to dojde, až si vydechnu, nevím, za jak dlouho to bude. Teď cítím velkou radost, že se to klukovi z malé vesnice z Mikulovic, který o tomhle vždy snil, splnilo,“ dodal Sláma.
Při úvodních třech porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů s Chorvaty, Angličany a Španěly byl pokaždé v základní sestavě.
„Abych pravdu řekl, tohle vůbec neřeším. Užívám si, že můžu hrát za národní tým. Budu rád, když se na příštím srazu zase ukážu. Věřím, že jsem se ukázal v dobrém světle. Musím hlavně poděkovat trenérům, že mi dali důvěru a dodatečně mě povolali. Snažím se to co nejlíp splácet jak trenérům, tak klukům,“ řekl Sláma.
Na zápas v severošpanělském Oviedu se byl osobně podívat majitel jabloneckého klubu Jakub Střeštík. „Třeba ještě uděláme nějaký obchod,“ prohlásil se smíchem bývalý hráč Olomouce a Pardubic.
Před úvodním výkopem ukázal španělský kapitán Rodri divákům trofej pro mistry světa. „Zaslouženě vyhráli. To asi viděli všichni, že tam neměli konkurenci. Pro nás je obrovská škola proti takovým soupeřům hrát, je to super prověrka. Když pak třeba přijdou slabší soupeři, věříme, že dokážeme hrát, že se o něco snažíme. Že to, co trénujeme, se snažíme převést do zápasu. Není to dokonalé, ale věřím, že se ještě zlepšíme. Jde to správným směrem,“ prohlásil Sláma.