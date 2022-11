Když nemohou hráči, oblékají se v Kataru do duhového novináři

"Když jsem dorazil ke vchodu pro média na stadion v duhovém tričku s fotbalovým míčem podporujícím LGBTQ komunitu, abych informoval o zápase Spojených států a Walesu, ochranka mě odmítla pustit dovnitř, zadržela mě na 25 minut a vztekle se dožadovala, abych si sundal tričko," popsal ve svém blogu Wahl.

Koresponduje to s tím, co už v dubnu avizoval katarský generálmajor Abdalazíz Abdalláh Ansarí, který naznačil, že podobné projevy nebudou akceptovány. "Jeden z hlídačů mi řekl, že se mě jen snažili ochránit před fanoušky uvnitř, kteří by mi mohli ublížit za to, že nosím tohle tričko," doplnil Wahl s tím, že nakonec se mu šéf ochranky a později i zástupce FIFA omluvili.