Nizozemsko zkusí vyzrát na útočná esa Švédů, Ekvádor zabojuje o první body

Nizozemci se ve druhém kole skupinové fáze utkají se Švédy, kteří by rádi navázali na výhru 5:1 nad Tunisany. Ti změří síly s Japonskem. Duelem vítězů z prvních zápasů bude utkání mezi Německem a Pobřežím slonoviny, naopak o první body budou usilovat aktéři zápasu Ekvádor – Curacao. Přímé přenosy duelů Nizozemsko – Švédsko (od 18:15), Ekvádor – Curacao (od 01:40) a Tunisko – Japonsko (od 05:20) sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Nizozemci proti Japoncům dvakrát vedli, ani to jim však na plný bodový zisk nestačilo. Druhý gól inkasovali až těsně před vypršením základní hrací doby. „Uvědomuju si, že musíme hrát lépe. Potřebujeme během turnaje růst. Proti Japonsku to rozhodně nebyl náš nejlepší výkon,“ uvedl trenér Ronald Koeman.
Jeho výběr se pokusí vylepšit dojem v duelu se Švédskem. Ti rozehráli turnaj impozantním způsobem, když nadělili pět branek Tunisanům. „Začali jsme dobře, ale to je vše. Teď nás čeká úplně jiný soupeř. Sobotní zápas je pro nás obrovsky důležitý,“ uvedl anglický trenér Švédska Graham Potter.
Tunisané budou čelit Japoncům s novým koučem za zády
Prohra se Švédskem byla poslední kapkou, která vedla tuniský svaz k rozhodnutí odvolat francouzského trenéra Sabriho Lamouchiho. Jeho místo zaujal krajan Renard. Díky tomu se může těšit na třetí MS, přičemž pokaždé se na něm představil s jinou zemí. V roce 2018 byl na lavičce Maroka a o čtyři roky později vedl Saúdskou Arábii, s níž se postaral o senzaci díky výhře nad pozdějšími mistry světa z Argentiny.
Renard má o Japoncích vysoké mínění. Třikrát jim coby kouč Saúdů čelil v asijské kvalifikaci o světový šampionát. „Moc dobře znám jejich kvalitu. Je to nejlepší asijský tým, velmi soudržný,“ uvedl sedmapadesátiletý kouč, který nad nabídkou převzít tuniskou reprezentaci neváhal ani vteřinu.
Japonsko by se výhrou přiblížilo třetímu postupu ze skupiny na MS po sobě. Víru jim dodává remíza s favorizovanými Nizozemci. „Dvakrát jsme prohrávali s velmi těžkým soupeřem. Hráči ale zůstali jednotní, neustoupili, vytrvali a bojovali až do konce,“ podotkl kouč Hadžime Morijasu.
Potvrdí Němci výhru, nebo je zaskočí Pobřeží slonoviny?
Německo na úvod šampionátu deklasovalo 7:1 Curacao a zaznamenalo desátou výhru v řadě. „Není důvod usínat na vavřínech. Naopak, chceme využít vysokého vítězství k tomu, abychom se v dalším utkání znovu zlepšili,“ uvedl německý kouč Julian Nagelsmann.
Pobřeží slonoviny v oboustranně ofenzivním zápase udolalo 1:0 Ekvádor gólem v poslední minutě základní hrací doby. S Německem se utkalo jednou, v roce 2009 skončilo přípravné utkání remízou 2:2. „Mají skvělé hráče, kteří jsou výborní v rychlém přechodu do útoku. I my máme ale své zbraně,“ podotkl kapitán německého týmu Joshua Kimmich.
Černý kůň z Ekvádoru se postaví outsiderovi
Ekvádor nastřelil proti africkému soupeři hned třikrát brankovou konstrukci, přesto zůstal bez bodů. „Když nevstoupíte do turnaje dobře, můžete se dostat pod tlak. My ale věříme ve své schopnosti, zůstáváme sebevědomí,“ ujistil trenér Sebastian Beccacece.
Jeho protějšek Dick Advocaat se v duelu s Německem stal v 78 letech nejstarším trenérem v historii světových šampionátů. Nováček MS Curacao bude chtít navázat především na první poločas, v němž dlouho drželo nadějný výsledek a dokonce se mu podařilo srovnat na 1:1.
„Chceme z toho udělat krásný turnaj pro celou zemi. Ve druhém a třetím zápase můžeme překvapit. Jsme především rádi, že jsme součástí největšího fotbalového turnaje na světě,“ řekl Advocaat.