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Fotbal

Fotbalové rarity na MS: Matematik Akanji a polyglot Lukaku


před 1 hhodinou|Zdroj: marca.es, ČT sport

O tom, že špičkoví sportovci nemusejí být vědomostně na úrovni atomových inženýrů, je známá a logická věc, k čemu je třeba ve fotbale inženýr, který neumí kopnout do balonu, a naopak. Jenže jsou i výjimky, které mezi účastníky fotbalového mistrovství světa našel španělský sportovní web marca.es.

Například stoper švýcarské reprezentace Manuel Akanji miluje čísla a operace s nimi zvládá bez kalkulaček a aplikací jen tak z hlavy.

V televizním pořadu stanice SRF 1 padla otázka: Kolik je 23 krát 42? a okamžik poté, co moderátorova slova dozněla, už Akanji přišel se správnou odpovědí: 966 (pro jistotu jsem si to ověřil na kalkulačce – je to správně).

„Náš učitel ve škole připravil vždycky soutěž s výpočty a tam jsem zjistil, že mám tuhle schopnost, protože jsem se vždycky dostal do finále, a to jsem většinou vyhrával,“ popisuje svůj vztah k číslům a přesným výsledkům fotbalista, který letos hrál v Interu Milán.

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Zdroj: ČT sport

O své výjímečné schopnosti moc nemluví. „Nechlubím se tím. Je to prostě něco, co umím,“ říká. Ale hned dodává, že to ale není samo s sebou.

„Chce to hodně tréninku. Čísla mě vždycky bavila a dělal jsem třeba matematické výpočty s registračními značkami aut. Jen se mě neptejte proč,“ dodal s úsměvem fotbalista, který se chystá už na třetí mistrovství světa, na němž ve skupině B hrají Švýcaři s Kanadou, Bosnou a Hercegovinou i Katarem.

Lukaku se domluví všude

Jinou přednost, která přímo nesouvisí s fotbalem, má belgický útočný tank Romelu Lukaku. Kanonýr totiž hovoří devíti jazyky.

„Fotbal je součástí mého života, ale vzdělání pro mě bylo vždy důležité,“ přiznal Lukaku už před lety v rozhovoru pro Birmingham Mail. Proto se od dětství učil jazyky, bavilo ho to a měl pro to předpoklady.

Do jeho jazkového portfolia patří francouzština, němčina, angličtina, španělština, portugalština, italština, nizozemština a její regionální odnož vlámština, kterou se hovoří ve Flandrech. K tomu ještě lingala, bantuský jazyk používaný v části Demokratické republiky Kongo a velké části Konga.

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Zdroj: ČT sport

Jazyk lingala se naučil od svých konžských rodičů a ti měli zájem o to, aby nezůstal jen u toho.

„Rodiče se mnou mluvili francouzsky a mnoho hráčů Anderlechtu také umělo francouzsky. Nevím, jestli mám talent na jazyky, ale je to něco, co může být užitečné,“ řekl pro Birmingham Mail.

Lukaku potvrdil, že k učení jazyků jej přivedla hlavně škola. „Učili jsme se je povinně. Nějakou dobu jsem se učil i německy, takže i tam se domluvím, ale hlavně jsem se soustředil na španělštinu. Vždycky jsem dobře mluvil španělsky a v Anderlechtu jsme měli brazilské kluky, takže jsem se naučil i portugalsky,“ vysvětluje hráč, kterého čeká čtvrtý šampionát, jak se jeho jazyková výbava rozšiřovala.

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