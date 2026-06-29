Místo Karviné by měla hrát první ligu Dukla, zní z Julisky

Podle majitele Dukly Matěje Turka by měl místo vyloučené Karviné hrát v první lize právě pražský klub z Julisky. Uvedl to na základě právní konzultace s ohledem na platné řády nejvyšší soutěže, krajní možností je i soudní cesta. Turek nesouhlasí s výkladem Ligové fotbalové asociace (LFA), která uvolněnou pozici nabídla nejprve Táborsku, potažmo Artisu Brno. Pokud by druholigové týmy postupně odmítly, až poté by se dostalo na Duklu, jež je až třetí v pořadí.
Dukla přímo sestoupila jako poslední tým první ligy. Zachránit se mohla v případě, že by se Karviná po vyloučení z první ligy kvůli ovlivňování zápasů vzdala odvolání proti verdiktu etické komise FAČR ještě před losem nového ročníku. Slezský klub tak ale učinil až o víkendu poté, co figuruje v rozpisu první ligy. LFA tedy nabídla místo prvního náhradníka Táborsku jako nejvýše postavenému klubu druhé ligy. Pokud by jihočeský klub odmítl, na řadě by byl Artis Brno. Až po něm má asociace na řadě Duklu.
„Výklad LFA je podle stanoviska našich právníků chybný. Jsme přesvědčeni, že podle stávajících pravidel máme v první lize setrvat my. Při současné interpretaci by nastala absurdní situace, kdy do druhé ligy přímo sestoupí dva kluby (Dukla a Karviná) a do první přímo postoupí také dva (Zbrojovka a Táborsko), což žádný předpis pro profesionální fotbal nezná,“ poukázal Turek.
„Naše právní interpretace jasně říká, že mechanismus doplňování soutěže se na tento specifický případ nevztahuje. Naše stanovisko jsme minulý týden zaslali LFA, která se naším podnětem zabývá. Věříme, že rozhodne správně podle platných řádů,“ dodal majitel Dukly.
LFA potvrdila, že právní interpretaci pražského klubu zkoumá. „Podnět Dukly jsme obdrželi, momentálně se jím zabýváme,“ řekl mluvčí asociace Pavel Jahoda.
Dukla nevyloučila, že by se v krajním případě mohla obrátit až na soud. „Jde o výklad řádů. Je možné, že nás LFA přesvědčí, že její verze je správná. Ale pokud budeme přesvědčení, že náš výklad je jediný možný a nebude nám vyhověno, pak by byl soud poslední možností,“ řekl Turek.
Právníci Dukly se opírají o několik bodů v platných řádech. Nejzávažnější podle nich je, že postup doplnění týmů do soutěže se aplikuje při situaci s chybějícími účastníky, například kvůli nepodání přihlášky. Karviná ale byla ze soutěže vyloučena. Zásadní podle nich také je, že nikde není zakotven přímý sestup dvou klubů z první ligy a přímý postup dvou celků z druhé nejvyšší soutěže.
„Přijde mi, jako by podle výkladu LFA měla Karviná někam zmizet. Ale tak to přece není, bude hrát druhou ligu. Když si celou situaci nakreslíte na tabuli, dvě šipky budou dolů a dvě šipky nahoru. Tam logicky jedna šipka přebývá, jak dolů, tak nahoru,“ konstatoval Turek.