Mexiko doma vyzve o čtvrtfinále Anglii. Brazílie chce přemoci neoblíbené Norsko

Mistrovství světa pozná další dva účastníky čtvrtfinálových bojů. O prvním z nich se rozhodne v utkání Anglie proti Mexiku. To bude spoléhat na podporu od domácích fanoušků na Aztéckém stadionu a také na vysokou nadmořskou výšku, která vyvolala obavy u trenéra Anglie Thomase Tuchela. O postup bude usilovat i další evropský tým Norsko, které se utká s Brazílií. S ní v předchozích čtyřech vzájemných zápasech zatím neprohrálo. Tuto nepříznivou statistiku se Kanárci pokusí zlomit. Přímý přenos utkání Brazílie – Norsko sledujte od 22:00 živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Mexiko chce doma pokračovat na vítězné vlně i proti favorizované Anglii
Mexičané zatím na šampionátu beze zbytku využívají domácího prostředí. Vyhráli všechny čtyři předchozí zápasy včetně triumfu 3:0 nad českým celkem v závěru skupiny a spolu se Španělskem na turnaji ještě neinkasovali. V úvodním kole vyřazovací fáze zvítězili nad Ekvádorem 2:0.
Svěřenci trenéra Javiera Aguirreho odehráli tři ze čtyř zápasů na mistrovství na Aztéckém stadionu pro více než 80 tisíc diváků, který leží v nadmořské výšce přes 2200 metrů. Ve slavné aréně Mexičané z 89 soutěžních zápasů jen dvakrát utrpěli porážku a na světových šampionátech tam v 10 duelech ještě neprohráli.
„Aztécký stadion je naše pevnost. Musíme dál bojovat. Takový je život: bojujete, bojujete a bojujete, dokud nedosáhnete toho, co chcete. Je jedno, kdo proti nám stojí. Chceme našim lidem udělat další radost,“ řekl autor jedné z branek proti Ekvádoru ofenzivní univerzál Julián Quiňones.
„Máme před sebou obrovsky těžký úkol. Hrajeme proti domácímu týmu na vyprodaném Aztéckém stadionu a čeká nás spousta překážek. Nemluvě o nadmořské výšce, která samozřejmě bude velkou nevýhodou. Za tu chvilku se na to prostě fyzicky nedokážete adaptovat,“ uvedl trenér Anglie Tuchel.
Jeho svěřenci na šampionátu třikrát zvítězili a jednou remizovali. V úvodním kole vyřazovací fáze proti Kongu až v závěru odvrátili hrozbu blamáže, kapitán Kane brankami v 75. a 86. minutě zařídil obrat na 2:1. Dvaatřicetiletý útočník je s pěti góly nejlepším střelcem svého týmu na turnaji.
Vicemistři Evropy z posledních dvou kontinentálních šampionátů touží v Americe ukončit letité čekání na trofej, dosud jediné zlato získali v roce 1966 na domácí půdě. Tehdy Angličané v jediném předchozím vzájemném duelu na velké akci porazili Mexičany 2:0. S nadcházejícím soupeřem vyhráli i poslední čtyři souboje. Postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem duelu Brazílie – Norsko.
Brazílii čeká neoblíbený soupeř
Obě mužstva prošla do osmifinále po vítězství 2:1 v úvodním kole play-off. Brazilský obrat proti Japonsku dokonal v páté minutě nastavení Gabriel Martinelli, Norové zdolali Pobřeží slonoviny díky trefě Erlinga Haalanda z 86. minuty.
Brazilci nechyběli ve čtvrtfinále osmkrát v řadě, s pěti tituly nejúspěšnější země historie ale čeká na další zisk poháru už 24 let. Proti severskému soupeři dosud uhrála pouze dvě remízy.
„Norsko má skvělé hráče, kteří hrají v nejlepších evropských soutěžích. Hvězdou je samozřejmě Haaland, ale musíme si dát pozor i na ostatní. Je to jeden z nejtěžších soupeřů, na kterého jsme mohli narazit,“ uvedl útočník Matheus Cunha.
Norové jsou na šampionátu počtvrté, do čtvrtfinále se nikdy nedostali. Nejdále došli při zatím poslední účasti v roce 1998, kdy vybojovali postup ze skupiny vítězstvím 2:1 právě nad Brazílií.
„Brazílie se zlepšuje každým zápasem na turnaji. Jsou favoritem utkání i celého šampionátu, ale my si nejdeme jen tak zahrát pro zábavu. Chceme vyhrát a postoupit do čtvrtfinále,“ ujistil trenér Staale Solbakken.
Ofenzivu obou týmů táhnou největší hvězdy. Norský kanonýr Haaland nasázel na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku už pět gólů, Vinícius Júnior má o jeden zásah méně.