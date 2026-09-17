Messi vstřelil 100. gól za Miami a přispěl k zisku Campeones Cupu

Lionel Messi dal v dresu Miami stý soutěžní gól a vybojoval s americkými šampiony další trofej. Inter porazil ve středečním duelu na Floridě Cruz Azul 2:0 a získal Campeones Cup, trofej pro vítěze tradičního duelu mezi mistry zámořské MLS a mexické Ligy MX.
Jubilejní trefu zaznamenal Messi ve 24. minutě nezvykle hlavou ve výskoku po centru Luise Suáreze. Na sto branek potřeboval devětatřicetiletý útočník 115 zápasů.
Také druhý gól v utkání měl jeho podpis, na Messiho rohový kop v závěru si naběhl Casemiro a zpečetil rovněž hlavou zisk Poháru šampionů.
Messi získal první trofej v sezoně, a to dva měsíce po porážce od Španělska ve finále mistrovství světa, na kterém obhajoval s Argentinci titul.
Nedlouho poté oznámil dlouholetý kapitán a osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa konec reprezentační kariéry, s národním dresem se rozloučí v přípravném utkání proti Beninu 6. října v Buenos Aires.