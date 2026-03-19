Messi si připsal 900. gól v kariéře, Lewandowski překonal jeho rekord z LM

Robert Lewandowski se díky dvěma gólům, kterými se podílel na vysokém vítězství Barcelony 7:2 nad Newcastlem, stal novým rekordmanem fotbalové Ligy mistrů. Polský útočník se střelecky prosadil proti 41. týmu v soutěži, čímž překonal dosavadní maximum Argentince Lionela Messiho. Ten naopak v dresu Miami dal 900. gól v kariéře a stal se druhým fotbalistou po Cristianu Ronaldovi, který tuto hranici pokořil.
Ronaldo dal v Lize mistrů gól 38 různým soupeřům, což jej řadí na třetí místo. On ani Messi po odchodu z Evropy už v posledních sezonách v soutěži nenastupují.
Sedmatřicetiletý Lewandowski zvýšil ve středeční osmifinálové odvetě v 56. minutě na 5:2 a vzápětí přidal další branku. Ve vyřazovací části Ligy mistrů dal už 35 gólů, čímž předstihl Francouze Karima Benzemu. Před polským kanonýrem jsou jen Messi (49) a Ronaldo (67). Stejné je i pořadí nejlepších střelců v historii soutěže – Ronaldo dal v Lize mistrů 140 branek, Messi 129 a Lewandowski 109. V tomto ročníku soutěže si polský útočník připsal čtyři góly, v lednu skóroval i proti Slavii v ligové fázi při vítězství 4:2 v Edenu.
„Jsem rád, že se v Lize mistrů zase trefil, protože jeho i Ferrana (Torrese) lidé hodnotí podle gólů,“ řekl trenér Barcelony Hansi Flick. „Je to úžasný střelec. Jeho první trefa proti tak dobré obraně, jakou má Newcastle, byla impozantní,“ dodal německý kouč k přesné hlavičce Lewandowského po rohovém kopu.
Messi dal 900. gól v kariéře, jako druhý po Ronaldovi
Messi dal v kariéře 900. gól a stal se druhým fotbalistou po Cristianu Ronaldovi, který tuto hranici pokořil. Miami však branka argentinské hvězdy úspěch nepřinesla. Inter po remíze 1:1 s Nashvillem vypadl v osmifinále Poháru mistrů CONCACAF, neboť úvodní zápas na soupeřově hřišti skončil bez gólů.
Osmatřicetiletý Messi dosáhl milníku ve svém 1142. zápase za klub či reprezentaci. Ronaldo, kterému se to povedlo předloni v září, k tomu potřeboval 1236 utkání. Jednačtyřicetiletý portugalský kanonýr, jenž nyní působí v Saúdské Arábii, má na kontě 965 branek.
Osminásobný vítěz Zlatého míče Messi otevřel ve středu skóre v sedmé minutě střelou přes obránce před hranicí malého vápna. Floridský tým přišel o postup zhruba čtvrt hodiny před koncem, kdy vyrovnal jeho krajan Cristian Espinoza.
„To číslo je šílené, a proto je Leo jedinečný,“ komentoval počet Messiho gólů trenér Miami Javier Mascherano. „Měl jsem to štěstí, že jsem spoustu těch gólů viděl z mnohem větší blízkosti než vy všichni, a to je privilegium,“ dodal bývalý spoluhráč úřadujícího mistra světa z Barcelony a národního týmu.
Právě v dresu katalánského klubu dal Messi před 21 lety svůj první gól. Během působení v Barceloně jich nastřílel 672. V Paris St. Germain zaznamenal 32 branek a Interu Miami zatím 81. V reprezentaci má na kontě 115 gólů.