Cíl byl splněn. Lionel Messi si po sobotním triumfu ve finále zámořské fotbalové MLS pochvaloval, že dosáhl toho, kvůli čemu před dvěma a půl lety do Miami přišel. Slavný Argentinec byl také vyhlášen nejlepším hráčem MLS Cupu, v němž Inter zdolal 3:1 Vancouver, a po zápase se rozloučil s dvěma dlouholetými spoluhráči z barcelonských dob Jordim Albou a Sergiem Busquetsem.
Na tenhle okamžik jsme čekali já i celý tým, radoval se Messi
Osmatřicetiletý Messi nahrál v posledním zápase sezony na dva ze tří gólů svého týmu a získal na klubové a reprezentační úrovni 47. trofej kariéry. V ligách má už třináctý titul, když jich předtím získal deset s Barcelonou a dva s Paris Saint-Germain.
„Před třemi lety jsem se rozhodl přijít do MLS a teď jsme šampiony. Loni jsme vypadli už v prvním kole play-off a letos bylo celkové vítězství jedním z našich cílů,“ citovala Messiho MLS. „Byl to velmi dlouhý rok a tohle je okamžik, na který jsem čekal já i celý tým. Pro klub je to úžasné, všichni jsme si to zasloužili,“ dodal kapitán argentinských mistrů světa.
Nedělní zápas na stadionu Interu ve Fort Lauderdale na Floridě byl také Messiho soubojem s Thomasem Müllerem. Šestatřicetiletý německý útočník přišel letos v létě do Vancouveru po konci angažmá v Bayernu Mnichov, kde strávil čtvrt století a získal s ním 35 trofejí. Z předchozích deseti utkání, včetně finále MS 2014, měl sedmkrát navrch Müller, ale v MLS Cupu se radoval Argentinec.
"Měli jsme dnes vyhrát. Dali jsme do toho všechno, ale nestačilo to. Už teď se těším, co přinese příští rok. Naše cesta ještě není u konce," uvedl na instagramu Müller.
Zatímco Němec musel skousnout porážku, Messi slavil se svými spoluhráči a kamarády v objetí. Na hřišti se naposledy setkal se španělskými parťáky Albou a Busquetsem, kteří už dříve avizovali konec kariéry.
„Nyní pro ně něco krásného končí, něco, čemu obětovali celé své životy. Začíná jim nový život a přeju jim všechno nejlepší, protože to jsou přátelé, na nichž mi záleží. Jsem šťastný, že se loučí s tímhle titulem,“ uvedl Messi, jenž v říjnu prodloužil v Miami smlouvu do roku 2028.
Nadšený byl i spolumajitel klubu David Beckham, jenž už triumfoval v MLS v letech 2011 a 2012 jako hráč v LA Galaxy. Titulu s Miami se dočkal v šesté sezoně po vstupu klubu do soutěže v roce 2020.
„Tohle byl vždycky můj sen. Přivést klub do tohoto města a být úspěšný. A také přivést nejlepšího hráče světa. Takže dnešek je naprosto neskutečný. Moment, který si budu uchovávat v srdci navždy,“ řekl bývalý kapitán anglické reprezentace.