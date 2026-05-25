Messi nedohrál poslední zápas před mistrovstvím světa

Fotbalový šampionát se blíží a jedna z největších hvězd současného fotbalu má problém. Argentinský útočník Lionel Messi nedohrál kvůli problémům s levým stehnem nedělní utkání MLS s Philadelphií. Inter Miami, který i díky hattricku Luise Suáreze vyhrál 6:4, rozsah zranění zatím neupřesnil.
Osmatřicetiletý Messi střídal v 73. minutě poté, co se chytil za stehno a přestal běhat. „Zatím nevíme, co mu je. Ale byl hodně unavený, terén byl náročný a lepší bylo neriskovat,“ řekl trenér Miami Guillermo Hoyos.
Pro Messiho šlo o poslední ligové vystoupení před mistrovstvím světa, kde by měl s Argentinou obhajovat titul. Argentina do turnaje vstoupí 16. června v Kansas City proti Alžírsku, v základní skupině narazí také na Rakousko a Jordánsko.