Stihl dva góly, kebab už ne. Do základu žolík Undav asi zatím nepronikne

Střídající Deniz Undav se stal hrdinou Německa v sobotním utkání proti Pobřeží slonoviny. Dvěma góly otočil stav z 0:1 na konečných 2:1, čímž čtyřnásobné světové šampiony po 12 letech posunul do vyřazovací fáze. Devětadvacetiletý útočník dostal cenu pro nejlepšího hráče, ale zalitoval, že si nestihl dát za odměnu kebab.
Hráč Stuttgartu navázal na trefu a dvě asistence z úvodního vystoupení na turnaji proti Curacau při jasné výhře 7:1, také v tomto duelu naskočil do hry z lavičky. Tentokrát spasil tým proti „Slonům“, kteří s Němci předvedli vyrovnanou partii. Rozdílovou branku zaznamenal ve čtvrté minutě nastavení.
Undav si za svůj výkon vysloužil cenu pro nejlepšího hráče zápasu. Tu mu předal hvězdný německý hokejista Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers. Svůj oblíbený kebab už ale nestihl. „Budu se s tím muset vyrovnat. Mám neuvěřitelnou radost,“ konstatovala opora Stuttgartu.
Za reprezentaci nasázel v 11 startech devět gólů a na turnaji v Severní Americe je se třemi zásahy jedním ze tří nejlepších střelců. Stejný počet branek dali i Argentinec Lionel Messi a Kanaďan Jonathan David. „Musel jsem se smát. Vyvolávali moje jméno i v Torontu, už to neplatí jen pro Stuttgart. Užívám si to a vychutnávám si každou chvíli,“ uvedl Undav.
Do základu? Proč, když mu to takhle sedí, říká Nagelsmann
Po utkání se jeho jméno rozebíralo i na tiskové konferenci s trenérem Julianem Nagelsmannem. „Když se zápas otevře, skvěle se umí pohybovat kolem vápna. Deniz nepotřebuje být připravený, může do toho rovnou naskočit,“ prohlásil osmatřicetiletý kouč.
Zároveň se rozpoutala debata, jestli si Undav výkony neřekl o místo v základní sestavě. „Tohle (role náhradníka) je teď pro něj dokonalé,“ řekl se smíchem Nagelsmann. „Přesvědčivější než on už být nemůžete. Proč bych mu měl narušit jeho formu? Plní svou roli mimořádně dobře,“ podotkl někdejší trenér Hoffenheimu, Lipska a Bayernu Mnichov.
Jeho nasazení od začátku však nevyloučil. „Možná příště bude startovat v zahajovací jedenáctce. To by se zamlouvalo každému hráči, ale myslím si, že Deniz je velmi šťastný s tím, jak to teď je,“ mínil Nagelsmann.
Záložník Nadiem Amiri, který s ním po hodině hry přišel na hřiště a asistoval mu u první trefy, označil Undava za „absolutního zabijáka před brankou.“ Pochvaly se dočkal i od německých mistrů světa z roku 2014. Bývalý obránce Per Mertesacker ho ve vysílání ZDF popsal jako „naprostý fenomén“, zatímco stále ještě aktivní útočník Thomas Müller ocenil jeho „instinkt útočníka“ a dodal: „Kdykoli se před ním otevře prostor, tak máte o zábavu s Undavem postaráno.“
Německo v závěrečném utkání skupiny E čeká Ekvádor. Poté se může těšit na první vyřazovací zápas po 12 letech od vítězného turnaje v Brazílii. Na minulých dvou světových šampionátech „Die Mannschaft“ pokaždé skončil už ve skupině.