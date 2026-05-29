Messi je i přes zranění v nominaci Argentiny na MS


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Lionel Messi navzdory zranění nechybí v nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa. Osmatřicetiletý kapitán obhájců titulu kvůli potížím se stehnem nedohrál nedělní utkání MLS s Philadelphií. Inter Miami poté uvedl, že důvodem zranění osminásobného vítěze Zlatého míče bylo přetížení a svalová únava.

V šestadvacetičlenném argentinském výběru je celkem 17 fotbalistů, kteří na šampionátu před čtyřmi lety pomohli k zisku titulu. Kromě Messiho však trenér Lionel Scaloni povolal hned několik dalších zraněných hráčů.

Brankář Emiliano Martínez z Aston Villy si minulý týden ve finále Evropské ligy zlomil prst, obránce Cristian Romero z Tottenhamu doléčuje koleno, zatímco Nahuel Molina z Atlética Madrid a Gonzalo Montiel z River Plate mají svalové potíže.

Argentinu od soboty čeká soustředění v Kansas City. Do šampionátu pak mistři světa z let 1978, 1986 a 2022 vstoupí 16. června proti Alžírsku. Ve skupině se poté utkají ještě Rakouskem a Jordánskem.

