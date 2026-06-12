Bosenský záložník Amar Memič je dalším fotbalistou plzeňské Viktorky, který si zahraje na světovém šampionátu. Bosna a Hercegovina na něj postoupila poprvé po 12 letech poté, co v baráži senzačně vyřadila na penalty Itálii. „Mistrovství světa je nejvyšší úroveň, na kterou se fotbalista může dostat. A když tam reprezentujete vlastní zemi, je to něco mimořádného. Je to sen každého fotbalisty,“ říká. Bosna sehraje první zápas na MS od 21:00 našeho času proti Kanadě.
Právě světový šampionát v Brazílii v roce 2014 patří k Memičovým nejsilnějším fotbalovým vzpomínkám. Tehdy jako třináctiletý kluk sledoval zápasy doma s otcem a prožíval historickou účast Bosny mezi světovou elitou. Dodnes si vybavuje především smolné vyřazení ve skupině a cítí to jako křivdu. „Myslím, že nás tehdy rozhodčí připravili o důležitý gól proti Nigérii,“ vzpomíná.
Cesta Bosny na letošní MS přitom nebyla jednoduchá. Bosňané sahali po přímém postupu, o něj ale v závěru kvalifikace přišli. O to sladší bylo následné vítězství v baráži, kde Bosna zvládla dramatické souboje s Walesem i Itálií.
Memič je jeden ze sedmi hráčů Viktorky, kteří si na světovém šampionátu zahrají. Vedle českých reprezentantů Lukáše Červa, Denise Višinského a Alexandra Sojky nastoupí za Ghanu útočník Prince Adu, za Irák obránce Merchas Doski a za Rakousko gólman Florian Wiegele. A v českém kádru je i současný hráč Lyonu a odchovanec Plzně Pavel Šulc.
Porazit Itálii dodá velké sebevědomí
Právě barážový duel s Itálií označuje Memič za jeden z největších momentů své kariéry, Bosňané nakonec slavili postup po penaltovém rozstřelu. Memič říká, že porazit tým, jako je Itálie, dodá obrovské sebevědomí a ukazuje, jakou kvalitu Bosna má. „Věřili jsme si už během penalt, nebáli jsme se, že prohrajeme,“ popisuje. Vzpomíná, jak mu po zápase blahopřáli Lukáš Červ a Pavel Šulc.
Euforie po postupu zasáhla celou zemi a oslavy pokračovaly dlouho do noci. „Když jsme přijeli do Sarajeva, byly tři hodiny ráno a v ulicích bylo asi 150 tisíc lidí. To byl neskutečný zážitek. V Bosně fotbalem lidé opravdu žijí,“ říká Memič.
Na šampionátu čekají Bosnu Kanada, Švýcarsko a Katar. Podle Memiče skupina není těžká. „Respektujeme každého soupeře. Ale věříme si a doufáme, že ze skupiny postoupíme,“ prohlásil. Velkou inspirací je pro něj i reprezentační legenda Edin Džeko. Čtyřicetiletý útočník podle něj stále hraje klíčovou roli nejen na hřišti, ale i v kabině. „Lidé znají Džeka jako fotbalistu, ale jako člověk je ještě větší. Vždycky přijde, poradí a pomůže. Je pro nás důležitý, je to obrovský profesionál,“ říká na adresu hráče, který kdysi působil také v české lize.
Memič se narodil v roce 2001 v Sarajevu a fotbalově vyrůstal v klubu Radnik Hadžići. Právě tam nastartoval svou profesionální kariéru, než si ho v roce 2021 vyhlédl slovinský klub Bravo. O rok později zamířil do Česka, kde se stal hráčem Karviné. Jeho výkony neunikly ani Viktorii Plzeň, která ho získala na konci roku 2024. Po reprezentačních startech v mládežnických výběrech se o rok později dočkal premiérové pozvánky do seniorského národního týmu Bosny a Hercegoviny.
Dobře si uvědomuje, jak dlouhou cestu za poslední roky urazil. Ještě před několika sezonami hrál nižší soutěže, nyní ho čeká světový šampionát. „Jsem hrdý na to, že jsem se dostal na takovou úroveň a že můžu být vzor pro mladé kluky, kteří začínají hrát fotbal – když vidí, že se někdo z nějaké vesnice může dostat až na mistrovství světa,“ uzavírá.