Fotbal

Betis narazil v Levante, které poprvé zvítězilo


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

První porážku v tomto ročníku španělské La Ligy utrpěli fotbalisté Betisu Sevilla. Ti ve třetím kole prohráli 2:5 na hřišti Levante a po dvou těsných výhrách 1:0 poprvé v sezoně ztratili body. Dvěma góly ve druhém poločase zápas rozhodl ve prospěch domácích útočník Roger Brugué, který Levante zařídil první vítězství ročníku.

Betis v posledním zápase minulé sezony Levante doma porazil 2:1, ale na jeho stadionu se mu dlouhodobě příliš nedaří. Od roku 2019 tam prohrál ve čtvrtém zápase ze šesti.

Během prvního poločasu ještě drželi svěřenci trenéra Manuela Pellegriniho krok, když dvakrát dotáhli jednogólové manko, ale po změně stran třikrát inkasovali.

Španělská fotbalová liga – 3. kolo:

Levante – Betis Sevilla 5:2 (56. a 70. Brugué, 24. Dela, 45.+1 Bardeli, 90.+5 Olasagasti – 34. Bartra, 45.+4 Riquelme).

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