Mbappé přišel o čínské sponzory, pak se za „neuvážený výrok“ omluvil

Kylian Mbappé přišel ze dne na den minimálně o tři sponzory z Číny. Důvod? S největší pravděpodobností je za tím video, ve kterém Mbappé říká, že za svůj nejzábavnější internetový mem považuje ten, ve kterém je jeho obličej pomocí fotomontáže zakomponován do postavy Mao Ce-tunga. Hvězdný francouzský fotbalista se později za „neuvážený výrok“ omluvil.
Satira a žerty na adresu zakladatele komunistické Číny, který zemřel v roce 1976, jsou v totalitní zemi považované za vysoce citlivé téma a jsou společenským tabu.
Mbappé jako nejvtipnější mem se svou osobou označil neznámým autorem vytvořené video. „Je na něm chlapík... myslím, že to byl čínský diktátor,“ řekl Mbappé. V příspěvku se vzápětí objevil obrázek s Mbappého obličejem zasazeným do těla Mao Ce-tunga v modrém obleku.
Na to konto s ním ukončily spolupráci tři společnosti: výrobce nápojů Tung-pcheng, mlékárenský gigant Meng-niou a výrobce sýrů Milkground. Přímo na Mbappého vyjádření nepoukázaly, v podobných prohlášeních ale konstatovaly, že odmítají slova a jednání, která urážejí národní cítění, a počínají si v takových případech podle politiky nulové tolerance.
„Zranění citů čínského národa“
Vyjádřilo se dokonce i ministerstvo zahraničních věcí. „Vzali jsme tyto informace na vědomí. Slova a činy, které zraňují city čínského národa, se přirozeně setkávají s odporem ve všech vrstvách čínské společnosti,“ citovala média mluvčího Kua Ťia-kchuna.
Mbappé na vlnu negativních reakcí zareagoval omluvou, ve které své vyjádření označil za neuvážené. „A je mi jasné, že ranilo mnoho lidí v Číně a v čínských komunitách po celém světě. Omlouvám se všem, které moje slova urazila,“ uvedl fotbalista v prohlášení.
Mbappé je k mocným historickým osobnostem připodobňován opakovaně. Souvisí to s jeho výkony, díky nimž je kapitán francouzské reprezentace a hvězdný kanonýr Realu Madrid často označován za fotbalového diktátora.