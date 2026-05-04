Mannsverk ani Moses neměli o víkendu dohrát, Slavia měla v Liberci kopat penaltu

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR vytkla sudím po víkendovém úvodním kole prvoligové nadstavby hned tři chyby. Slavia měla v sobotním utkání v Liberci zahrávat penaltu, její záložník David Moses měl za zákrok loktem dostat červenou kartu. Chybně nevyloučen zůstal i sparťan Sivert Mannsverk v nedělním zápase proti Jablonci.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
Tentokrát se komise výjimečně vyjádřila k pěti situacím. V závěru duelu na Spartě sudí správně vyloučil domácího Lewise Azaku a v utkání Ostravy s Mladou Boleslaví rozhodčí rovněž nepochybil, když Christophu Kabongovi neudělil druhou žlutou kartu.
Zápas v Liberci se rozhodčím nepovedl a přehmatu se dopustili hned ve dvou důležitých situacích. Nejprve po 15 sekundách druhého poločasu hlavní sudí Jakub Wulkan za stavu 2:0 pro Slavii odpustil domácím penaltu za faul na Lukáše Provoda ve vápně.
„Rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo. Hráč Liberce (Jan) Mikula podrazil svojí levou nohou hráče Slavie Provoda. VAR (videorozhodčí) měl intervenovat,“ uvedla komise ve videu k situaci.
Zhruba o sedm minut později za stavu 1:2 šel slávista Moses do souboje o vysoký míč a nechtěně při tom tvrdě zasáhl loktem do hlavy Petra Hodouše. Liberecký hráč upadl do krátkého bezvědomí a utrpěl zlomeninu čelisti. Wulkan k překvapení domácích neposoudil zákrok ani jako faul.
„Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Slavie Mosese, který loktem zasáhl do hlavy hráče Liberce Hodouše. VAR měl intervenovat,“ uvedla komise. V závěru utkání dostal červenou kartu domácí Augustin Drakpe a Slavia udržela náskok 2:1.
V nedělním duelu na Letné na konci 54. minuty za stavu 1:0 sparťan Mannsverk ostře fauloval jabloneckého Filipa Zorvana, sudí Stanislav Volek mu udělil pouze žlutou kartu.
„Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Sparty Mannsverka. Jednalo se o podražení soupeře zezadu ve vysoké intenzitě. VAR měl intervenovat,“ vysvětlila komise.
V 80. minutě naopak Volek po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru správně udělil rovnou červenou kartu sparťanu Azakovi. Letenský mladík po pár sekundách od příchodu na trávník došlápl na nohu jiného střídajícího hráče Daniela Součka.
Sudí původně nesáhl ani ke žluté kartě. „Rozhodčí správně vyloučil hráče Sparty Azaku, který podrážkou své kopačky zasáhl soupeře do holeně, čímž ohrozil jeho zdraví,“ uvedla komise.
Na konci první půle sudí Volek po druhé žluté kartě vyloučil jabloneckého Eduarda Sobola a Sparta v dlouhé přesilovce dala oba góly při vítězství 2:0.
Komise doplnila ještě situaci z duelu v Ostravě. V 35. minutě mladoboleslavský Kabongo již s jednou žlutou kartou na kontě po souboji o míč zasáhl gólmana Baníku Martina Jedličku, sudí Marek Radina ho ale správně podruhé nenapomenul.
„Kabongo nejprve zahrál míčem a až poté došlo ke srážce s brankářem Jedličkou,“ vysvětlila komise k utkání, které skončilo bezbrankovou remízou.