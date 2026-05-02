Je to šílenost, rozčiloval se trenér Liberce Kováč po zákroku na Hodouše

Úvodní kolo prvoligové nadstavby musel na nosítkách opustit liberecký Petr Hodouš, jenž po zákroku loktem do hlavy od slávisty Davida Mosese skončil v bezvědomí. Trenér Slovanu Radoslav Kováč nechápal, jak rozhodčí Jakub Wulkan nemohl situaci posoudit jako faul, podle něj se mělo jednat o jasnou červenou kartu. Wulkan se obhajoval tím, že šlo o srážku obou hráčů.
Situace se odehrála ve druhém poločase, kdy šel Moses do souboje o míč a nechtěně zasáhl protihráče do hlavy. Hodouš zůstal několik minut otřesený na zemi, poté ho zdravotníci odnesli na nosítkách a následně dvaadvacetiletý krajní hráč zamířil do nemocnice.
„Jak jste to viděli vy (novináři)? To je jasná červená, byl v bezvědomí, dostal loktem do spánku. Pojďme si to říct tak, jak to je. Je potřeba si říkat věci na rovinu,“ řekl Kováč po porážce 1:2. „Když máte hráče v bezvědomí a není to ani faul, je to přece šílenost. Nechci to ani komentovat. Jdeme dál, nezajímá mě to. Doufám, že Hody bude zdravý,“ doplnil šestačtyřicetiletý trenér.
Wulkan byl přesvědčen, že nechyboval. „Z mého pozičního postavení se jednalo o to, že hráč Slavie Moses celou dobu sledoval dráhu míče, následně ho i odehrál. Pak došlo ke srážce s Hodoušem. Bohužel to mělo zdravotní následky, ale z hrací plochy jsem to vyhodnotil jako srážku těchto dvou hráčů,“ uvedl pro televizi Oneplay třiatřicetiletý sudí, jehož verdikt na hřišti viderozhodčí Pavel Orel nevyhodnotil jako zjevné pochybení.
Hodouš byl po nárazu v bezvědomí. „Máme zprávy, že už je při vědomí. Na hřišti vůbec nevnímal, až po nějaké chvíli začal otevírat oči, ale nemluvil, jenom přikyvoval. Momentálně leží v nemocnici,“ prohlásil liberecký středopolař Vojtěch Stránský.
Ani on nepochopil, že Moses nebyl vyloučený. „Za mě je to čistá červená karta. Když hráči vyletí takhle loket a má ho v takové výšce, je to nebezpečná hra. Bavíme se tu furt o chránění hráčů. Za mě je to pochybení. Místo toho, aby Slavia hrála v deseti, jdeme do deseti my. Nejsem tu ale od toho, abych to tu komentoval. Přečtu si, co o tom řekne komise (rozhodčích),“ podotkl třiadvacetiletý záložník.