Manchester United prodloužil vítěznou sérii v anglické fotbalové lize již na čtyři zápasy. Proti Tottehamu využil toho, že hosté hráli přes hodinu v oslabení, a nakonec soupeře porazil 2:0. Z výhry se radoval i vedoucí Arsenal, který si poradil se Sunderlandem 3:0. O dvě trefy se postaral Viktor Gyökeres.
Manchester United zvítězil počtvrté za sebou. Arsenal si poradil se Sunderlandem
Fanoušci Manchesteru United před zápasem transparentem na tribunách uctili výročí 68 let od letecké katastrofy v Mnichově. O život tehdy přišlo 23 lidí včetně osmi hráčů „Rudých ďáblů“, kteří se vraceli z Bělehradu ze zápasu Poháru mistrů evropských zemí.
Vedoucí branka týmu kouče Michaela Carricka přišla po nacvičeném signálu po rohovém kopu ve 38. minutě. Fernandes našel přízemní přihrávkou na přední tyči Mainooa, který přiklepl míč pod sebe na zakončujícího Mbeuma. Kamerunský útočník zamířil přesně k tyči.
Druhý gól přidal sám Fernandes, který se od zranění stehna na přelomu roku zapsal do statistik v šestém zápase po sobě. Po šesti asistencích v pěti předchozích duelech skóroval pošesté v sezoně, když zakončil Dalotův centr a poslal míč za záda gólmana Vicaria.
Arsenal přiblížila ke čtvrtému soutěžnímu vítězství po sobě trefa Zubimendiho ve 42. minutě, kterou španělský záložník vyslal zpoza vápna a s přispěním tyče překonal brankáře Roefse. Gyökeres se dvakrát prosadil po změně stran.
Bývalý hráč Sportingu Lisabon nejprve z hranice penalty tvrdou střelou propálil Roefse a v nastaveném čase završil po přihrávce Martinelliho rychlý protiútok gólem do prázdné branky. V sezoně už má na kontě osm branek a posunul se do první desítky mezi střelci.
Chelsea proti Wolverhamptonu potvrdila roli favorita a na hřišti posledního týmu tabulky zvítězila 3:1 díky hattricku Palmera. V dresu domácích hrál od 43. minuty Ladislav Krejčí, který vystřídal zraněného Korejce Hwanga Hi-čchana.
Trenér Chelsea Liam Rosenior se stal teprve druhým anglickým koučem, který vyhrál první čtyři zápasy v Premier League. Jeho tým je nyní na pátém místě s jednobodovou ztrátou na čtvrtý Manchester United. Wolves ztrácí na záchranu propastných 18 bodů.
Třetí Aston Villa podruhé za sebou ztratila body, když jen remizovala 1:1 v Bournemouthu. Domácím zajistil bod devatenáctiletý Brazilec Rayan, který se prosadil poprvé v Premier League ve druhém zápase za klub od přestupu z Vasco da Gama.
West Ham zvítězil 2:0 na hřišti Burnley a z 18. místa se přiblížil nesestupovým pozicím na rozdíl tří bodů. Celý zápas v dresu Kladivářů odehrál i český záložník Tomáš Souček.
Výsledky 25. kola anglické fotbalové ligy
Manchester United – Tottenham 2:0 (38. Mbeumo, 81. Fernandes), Arsenal – Sunderland 3:0 (66. a 90.+3 Gyökeres, 42. Zubimendi), Bournemouth – Aston Villa 1:1 (55. Rayan – 22. Rogers), Burnley – West Ham 0:2 (13. Summerville, 26. Castellanos), Fulham – Everton 1:2 (18. vlastní Mykolenko – 15. Dewsbury-Hall, 83. vlastní Leno), Wolverhampton – Chelsea 1:3 (54. Arokodare – 13., 35. obě pen. a 38. Palmer).