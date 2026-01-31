Po třech ligových zápasech Arsenal v anglické lize zase zabral a po výhře 4:0 nad Leedsem ve 24. kole má v čele tabulky sedmibodový náskok před duem Manchester City a Aston Villa. Wolverhampton bez nemocného Ladislava Krejčího nestačil na Bournemouth a prohrál 0:2.
Arsenal si v Leedsu spravil chuť a Premier League vede už o sedm bodů
Arsenal při rozcvičce přišel o zraněného Saku, jehož v sestavě nahradil Madueke. Mikelu Artetovi tato nucená změna nakonec vyšla, neboť Madueke se nejprve asistencí podepsal pod vedoucí gól Zubimendiho a následně si jeho centr z rohového kopu gólman Darlow srazil do vlastní branky.
Po přestávce využil nedůrazného bránění domácích Gyökeres a svým prvním ligovým gólem od 20. prosince zvýšil na 3:0. Švédský útočník v 75. minutě uvolnil místo na hrací ploše Gabrielu Jesusovi, jenž čtyři minuty před koncem zpečetil výsledek. Záložník hostů Rice tak vítězně oslavil svůj jubilejní 300. start v Premier League.
Bournemouth porazil poslední Wolves brankami Kroupiho a Scotta a protáhl sérii bez prohry na čtyři zápasy. Wolverhampton stejně dlouho nezvítězil a na místa znamenající záchranu ztrácí 17 bodů.
Everton gólem Beta v 97. minutě zachránil bod za remízu 1:1 na hřišti Brightonu. Ten se dostal do vedení zásluhou lednového navrátilce z Borussie Dortmund Pascala Grosse.
Výsledky 24. kola anglické ligy
Výsledky 24. kola anglické ligy
Brighton – Everton 1:1 (73. Gross - 90.+7 Beto), Leeds – Arsenal 0:4 (27. Zubimendi, 38. vlastní Darlow, 69. Gyökeres, 86. Jesus), Wolverhampton – Bournemouth 0:2 (33. Kroupi, 90.+1 Scott).