Manchester United prodloužil vítěznou sérii výhrou nad Fulhamem

Fotbalisté Manchesteru United zvítězili 3:2 nad Fulhamem. Pod vedením nového trenéra Michaela Carricka vyhráli třetí zápas po sobě. Oslabený Nottingham bezgólově remizoval s Crystal Palace. Brentford i přes vyloučení porazil Aston Villu 1:0.
Manchester United přišel v zápase o dvougólové vedení, ale v nastaveném čase o jeho vítězství rozhodl střídající Šeško. Gólem a asistencí se do statistik zapsal také Brazilec Casemiro, který skóroval v 19. minutě hlavou po Fernandesově centru a po změně stran připravil gólovou přihrávku pro Cunhu.
Fulham díky Jiménezově proměněné penaltě a výstavní trefě střídajícího Kevina do horního rohu branky dokázal v závěru srovnat, jenže tři minuty po vyrovnání zvrátil utkání slovinský útočník.
Manchester United neprohrál sedmý ligový zápas v řadě a v tabulce je na čtvrtém místě se ztrátou pěti bodů na třetí Aston Villu. Fulham klesl na osmé místo.
Aston Villa prohrála druhý domácí zápas za sebou po téměř dvou letech. Proti Brentfordu hráli svěřenci trenéra Unaie Emeryho od 42. minuty v početní výhodě po vyloučení Schadeho, který šlápl na obránce Cashe. Hosté zvládli navzdory oslabení ještě do poločasu skórovat, když se trefil Ouattara střelou na vzdálenější tyč.
Brentford na hřišti Aston Villy zvítězil poprvé v Premier League. V dosavadních 11 zápasech tam sedmkrát remizoval a čtyřikrát prohrál, v této sezoně ji po výhře v prvním vzájemném ligovém duelu a následně v Ligovém poháru porazil potřetí za sebou.
Aston Villa – Brentford 0:1 (45.+1 Ouattara), Manchester United – Fulham 3:2 (19. Casemiro, 56. Cunha, 90.+4 Šeško – 84. Jiménez z pen., 90.+1 Kevin), Nottingham – Crystal Palace 1:1 (5. Gibbs-White – 45.+2 Sarr z pen.).