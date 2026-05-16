Manchester City uspěl ve finále Anglického poháru. Rozhodl Semenyo

Manchester City nemá ve svých rukou výsledek Premier League, ale z Anglického poháru se radovat může. Citizens porazili ve finále Chelsea 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil Semenyo.
City trofej získalo po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnalo Tottenhamu, Liverpoolu a Chelsea. Vícekrát FA Cup ovládli jen Manchester United (13) a Arsenal (14).
Jediná branka padla v 72. minutě. Haaland našel před hranicí malého vápna Semenya a ghanský reprezentant efektní patičkou rozhodl o vítězi. Svěřenci Pepa Guardioly tak zůstali v boji o domácí treble. Anglický ligový pohár získali už v březnu a v lize jsou dvě kola před koncem o dva body druzí za Arsenalem.
Pro Guardiolu, u něhož média spekulují o letním konci na lavičce City, to byla 17. trofej za deset let v Manchesteru a celkově 35. v kariéře.