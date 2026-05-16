Fotbal

Manchester City uspěl ve finále Anglického poháru. Rozhodl Semenyo


před 12 hhodinami|Zdroj: ČTK

Manchester City nemá ve svých rukou výsledek Premier League, ale z Anglického poháru se radovat může. Citizens porazili ve finále Chelsea 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil Semenyo.

City trofej získalo po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnalo Tottenhamu, Liverpoolu a Chelsea. Vícekrát FA Cup ovládli jen Manchester United (13) a Arsenal (14).

Jediná branka padla v 72. minutě. Haaland našel před hranicí malého vápna Semenya a ghanský reprezentant efektní patičkou rozhodl o vítězi. Svěřenci Pepa Guardioly tak zůstali v boji o domácí treble. Anglický ligový pohár získali už v březnu a v lize jsou dvě kola před koncem o dva body druzí za Arsenalem.

Pro Guardiolu, u něhož média spekulují o letním konci na lavičce City, to byla 17. trofej za deset let v Manchesteru a celkově 35. v kariéře.

Přečtěte si také

City neztratilo nervy a snížilo náskok Arsenalu na dva body

13. 5. 2026

City neztratilo nervy a snížilo náskok Arsenalu na dva body
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.