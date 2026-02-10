West Ham remizoval s Manchesterem United 1:1. Tomáš Souček se v utkání prosadil a celkově vsítil 39 branek v anglické lize, čímž překonal gólový rekord Patrika Bergera. Fotbalisté Chelsea neudrželi dvoubrankové vedení a doma jen remizovali s nováčkem z Leedsu 2:2. Další londýnský tým Tottenham na vlastním hřišti podlehl Newcastlu 1:2. Gólman Antonín Kinský byl opět jen na lavičce a dál čeká na první start v ligové sezoně.
Souček překonal Bergerův rekord v počtu gólů v anglické lize, Chelsea remizovala s Leedsem
Fotbalista Tomáš Souček svým 39. gólem v anglické lize pomohl West Hamu k remíze 1:1 s Manchesterem United. Svou trefou se stal nejlepším českým střelcem v historii anglické soutěže. Dosud se o první místo dělil s Patrikem Bergerem.
Součkova chvíle v utkání Premier League přišla v 50. minutě. Český reprezentační záložník si naběhl před branku na Bowenovu přihrávku a zblízka skóroval. Rodák z Havlíčkova Brodu se dočkal třetí trefy v ligové sezoně a první od 8. listopadu. Na český rekord potřeboval 217 zápasů. Berger nasázel 38 branek v 225 duelech v dresu Liverpoolu, Portsmouthu a Aston Villy, za něž hrál v letech 1996 až 2008.
„Kladiváři“ těsný náskok nakonec neudrželi, Casemirův vyrovnávací zásah ještě neplatil kvůli ofsajdu, ale v šesté minutě nastavení srovnal střídající Šeško. Londýnský celek bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol a na první nesestupovou příčku ztrácí dva body, navíc Nottingham odehrál o utkání méně.
Chelsea po necelé hodině hry vedla o dva góly zásluhou Joaa Pedra a Palmera, který k asistenci na vedoucí trefu přidal proměněnou penaltu. Hosté góly v 67. a 73. minutě srovnali. Nejprve nezaváhal z pokutového kopu Nmecha a po něm se prosadil střídající Okafor. „Blues“ nenavázali na sérii čtyř výher, Leeds bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol.
Newcastle skóroval v nastavení první půle díky Thiawovi. O odpověď „Kohoutů“ se po změně stran postaral Gray, jenže krátce nato hosté opět odskočili po Ramseyho gólu. „Straky“ zvítězily v Premier League po čtyřech zápasech a posunuly se na 10. místo. O záchranu bojující Tottenham čeká na výhru už osm kol.
Bournemouth uspěl na stadionu Evertonu 2:1, přestože prohrával. Ve druhé půli ale Rayan s Adlím mezi 61. až 64. minutou dokonali obrat a domácí poté dohrávali bez vyloučeného O'Briena. Bournemouth se díky výhře bodově dotáhl na svého dnešního soupeře, jemuž patří osmá pozice.
Výsledky 26. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 26. kola anglické fotbalové ligy
Everton – Bournemouth 1:2 (42. Ndiaye z pen. – 61. Rayan, 64. Adlí), Chelsea – Leeds 2:2 (24. Pedro, 58. Palmer z pen. – 67. Nmecha z pen., 73. Okafor), Tottenham – Newcastle 1:2 (64. Gray – 45.+5 Thiaw, 67. Ramsey), West Ham – Manchester United 1:1 (50. Souček – 90.+6 Šeško).