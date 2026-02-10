Fotbal

Souček překonal Bergerův rekord v počtu gólů v anglické lize, Chelsea remizovala s Leedsem


West Ham remizoval s Manchesterem United 1:1. Tomáš Souček se v utkání prosadil a celkově vsítil 39 branek v anglické lize, čímž překonal gólový rekord Patrika Bergera. Fotbalisté Chelsea neudrželi dvoubrankové vedení a doma jen remizovali s nováčkem z Leedsu 2:2. Další londýnský tým Tottenham na vlastním hřišti podlehl Newcastlu 1:2. Gólman Antonín Kinský byl opět jen na lavičce a dál čeká na první start v ligové sezoně.

Fotbalista Tomáš Souček svým 39. gólem v anglické lize pomohl West Hamu k remíze 1:1 s Manchesterem United. Svou trefou se stal nejlepším českým střelcem v historii anglické soutěže. Dosud se o první místo dělil s Patrikem Bergerem.

Součkova chvíle v utkání Premier League přišla v 50. minutě. Český reprezentační záložník si naběhl před branku na Bowenovu přihrávku a zblízka skóroval. Rodák z Havlíčkova Brodu se dočkal třetí trefy v ligové sezoně a první od 8. listopadu. Na český rekord potřeboval 217 zápasů. Berger nasázel 38 branek v 225 duelech v dresu Liverpoolu, Portsmouthu a Aston Villy, za něž hrál v letech 1996 až 2008.

„Kladiváři“ těsný náskok nakonec neudrželi, Casemirův vyrovnávací zásah ještě neplatil kvůli ofsajdu, ale v šesté minutě nastavení srovnal střídající Šeško. Londýnský celek bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol a na první nesestupovou příčku ztrácí dva body, navíc Nottingham odehrál o utkání méně.

Chelsea po necelé hodině hry vedla o dva góly zásluhou Joaa Pedra a Palmera, který k asistenci na vedoucí trefu přidal proměněnou penaltu. Hosté góly v 67. a 73. minutě srovnali. Nejprve nezaváhal z pokutového kopu Nmecha a po něm se prosadil střídající Okafor. „Blues“ nenavázali na sérii čtyř výher, Leeds bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol.

Newcastle skóroval v nastavení první půle díky Thiawovi. O odpověď „Kohoutů“ se po změně stran postaral Gray, jenže krátce nato hosté opět odskočili po Ramseyho gólu. „Straky“ zvítězily v Premier League po čtyřech zápasech a posunuly se na 10. místo. O záchranu bojující Tottenham čeká na výhru už osm kol.

Bournemouth uspěl na stadionu Evertonu 2:1, přestože prohrával. Ve druhé půli ale Rayan s Adlím mezi 61. až 64. minutou dokonali obrat a domácí poté dohrávali bez vyloučeného O'Briena. Bournemouth se díky výhře bodově dotáhl na svého dnešního soupeře, jemuž patří osmá pozice.

Výsledky 26. kola anglické fotbalové ligy

Everton – Bournemouth 1:2 (42. Ndiaye z pen. – 61. Rayan, 64. Adlí), Chelsea – Leeds 2:2 (24. Pedro, 58. Palmer z pen. – 67. Nmecha z pen., 73. Okafor), Tottenham – Newcastle 1:2 (64. Gray – 45.+5 Thiaw, 67. Ramsey), West Ham – Manchester United 1:1 (50. Souček – 90.+6 Šeško).

