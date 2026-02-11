Stal se nejlepším českým střelcem v historii Premier League. Tomáš Souček 39. gólem v anglické lize překonal dosavadní rekord Patrika Bergera. Radost mu však zkazila remíza West Hamu 1:1 s Manchesterem United, když Londýňané inkasovali vyrovnávací branku až v šesté minutě nastavení.
Souček: Jsem hrdý na to, že jsem rekord překonal. Udělal jsem pro něj maximum
Skóroval potřetí v ligové sezoně a poprvé od 8. listopadu. „Jsem hrdý na to, že jsem ten rekord překonal, protože mi vždy záleželo na tom, odkud pocházím. Jsem z České republiky a chci, aby tam na mě byli hrdí,“ prohlásil Souček.
Na rekordních 39 gólů potřeboval 217 zápasů, o osm méně než Berger na 38 branek. Ve West Hamu působí od ledna 2020, střelecky nejvíce se mu povedla hned následující sezona, kdy v Premier League skóroval desetkrát.
„Udělal jsem pro tenhle rekord maximum. Dlouho jsem na tom byl stejně jako Patrik Berger, což byl neuvěřitelný hráč. Mám k němu velký respekt. Teď je rekord můj. Cením si ho a mám z něj radost,“ uvedl Souček.
Proti Manchesteru v 50. minutě otevřel skóre poté, co na přední tyči usměrnil do sítě přízemní centr Jarroda Bowena. „Myslím, že to byl skvělý gól. Jarrod předvedl dobrý náběh a já byl zrovna ve správný čas na správném místě,“ prohlásil Souček.
Štvalo ho, že kladiváři cenné vítězství neudrželi a na 18. místě neúplné tabulky ztrácejí na první nesestupovou příčku dva body. „Samozřejmě je těžké ten výsledek přijmout. Je zničující, jak k tomu došlo. Mám podobné pocity jako proti Chelsea před necelými dvěma týdny,“ připomněl Souček, jak West Ham na konci ledna ztratil na Stamford Bridge vedení 2:0 a s londýnským rivalem prohrál 2:3.
Kladiváři se nicméně zvedli a z posledních pěti kol čtyřikrát bodovali. „Musíme si z toho vzít spíše pozitiva než se zaobírat maličkostmi. Ukázali jsme, jak moc nám na tom záleží a jak dobře umíme hrát. Je těžké, že jsme takhle ztratili další body, byli jsme tak blízko. Ale už musíme myslet na další zápasy. Atmosféra v šatně je teď úplně jiná, než byla před dvěma měsíci. Musíme takhle pokračovat,“ řekl Souček.
Jeho tým má před sebou ještě 12 kol. „Víme, že jsme stále daleko (od záchrany). Ale ne tak daleko, jako jsme byli před dvěma měsíci. Přibližujeme se. Musíme jít zápas po zápase, na tom jediném záleží,“ podotkl Souček.
„Cítím, že všichni táhneme za jeden provaz. Když potkávám fanoušky před stadionem, stojí za námi. Všichni chceme být i v příští sezoně v Premier League,“ doplnil Souček, kterému vedení Fotbalové asociace ČR po listopadovém utkání s Gibraltarem minimálně na jeden zápas odebralo v reprezentaci kapitánskou pásku kvůli tomu, že mužstvo nešlo poděkovat fanouškům v "kotli".