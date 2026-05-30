Loni titul, letos konec. Slot opouští Liverpool

V Liverpoolu skončil po dvou letech nizozemský trenér Arne Slot. Loni s týmem získal anglický titul, letos obsadili Reds v Premier League až páté místo. Sedmačtyřicetiletý kouč měl smlouvu ještě na jeden rok.
„Společně jsme dospěli k závěru, že změna je nezbytná, aby se klub mohl posunout vpřed. Je třeba zdůraznit, že nešlo o snadné rozhodnutí,“ uvedlo vedení dvacetinásobného anglického mistra.
„Arneho přínos pro FC Liverpool byl veliký, smysluplný a úspěšný, což je hlavní pro fanoušky i pro nás samotné.“ O Slotově nástupci klub jedná.
Podle spekulací médií by mohl mužstvo Liverpoolu převzít Španěl Andoni Iraola, který po sezoně odešel z Bournemouthu, s nímž díky šestému místu v Premier League vybojoval historický postup do Evropské ligy.
Slot předloni nahradil u týmu úspěšného Jürgena Kloppa, který prožil na Anfieldu osm a půl roku. Německý kouč dovedl Liverpool k prvnímu ligovému titulu po 30 letech, třikrát došel s klubem do finále Ligy mistrů a v roce 2019 soutěž ovládl. Slota anglický celek vykoupil z Feyenoordu Rotterdam.