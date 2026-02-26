Olomouc přehrála Lausanne a je v osmifinále Konferenční ligy

Fotbalisté olomoucké Sigmy porazili v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy Lausanne 2:1 a slaví v součtu s domácí remízou 1:1 postup do osmifinále. Lausanne průběh zápasu zdramatizovalo, když dalo ve třetí minutě nastavení gól, ten ale po zásahu VAR nebyl kvůli ofsajdu uznán.
Sigmu poslal do vedení v 22. minutě Jáchym Šíp, soupeř odpověděl ve 40. minutě gólem Omara Janneha. Ještě do přestávky vstřelil vítěznou branku Antonín Růsek.
Hanáci si zahrají osmifinále evropského poháru po 33 letech. V sezoně 1992/93 došli stejně daleko v bývalém Poháru UEFA, o rok dřív byli dokonce ve čtvrtfinále. Páteční los jim přidělí za soupeře jednoho z dvojice AEK Larnaka – Mohuč.
Oba trenéři udělali oproti úvodnímu duelu po jedné změně v základní sestavě, v té olomoucké Šíp nahradil Ghaliho. A právě novému muži v zahajovací jedenáctce patřil úvod. Ve 12. minutě po jeho centru a Klimentově zakončení zasáhl za brankáře Leticu až stoper Mouanga, o deset minut později se už ale hosté radovali. Šturm zakroutil míč skrz pokutové území na zadní tyč, kde Soppy podcenil Šípův náběh a olomoucký záložník ve skluzu otevřel skóre.
Lausanne dosud v této sezoně neprohrálo ani jeden ze šesti domácích duelů na evropské scéně, tentokrát ale mělo na svém stadionu s umělou trávou vlažný začátek. Do hry je dostala až situace z 28. minuty, kdy Sylla po vlastní chybě zatáhl za dres unikajícího Janneha. Guinejský stoper vyvázl jen se žlutou kartou, navíc stihl faulovat těsně před vápnem. Následně proletěla křížná střela Butlera-Oyedejiho těsně kolem tyče, v 35. minutě přesto bylo vyrovnáno. Brankář Koutný centr z pravé strany jen přizvedl a nikým nehlídaný Janneh se z voleje nemýlil.
O chvíli později Sow nastřelil břevno a tlak Lausanne sílil, paradoxně ale šla do kabin spokojenější Sigma. Ve 44. minutě Šturm po signálu z rohového kopu našel Rouska a ten i s pomocí teče vrátil úřadujícím vítězům českého poháru vedení. Pro Růska to byl stejně jako pro Šípa první gól v evropských pohárech.
Poločasová přestávka Hanákům prospěla a devět tisícovek fanoušků na Stade de la Tuiliére včetně zhruba tří stovek olomouckých přihlíželo bitvě o střed pole s minimem zajímavých situací. Mužstva se nemohla dostat do tempa i vinou častých přerušení, což vyhovovalo především Olomouci.
V 78. minutě se dostali hosté k nadějnému brejku, Slavíčkovu střelu z úhlu srazil Mouanga na roh. V závěru si domácí přece jen vytvořili tlak a ve třetí minutě nastavení se dokonce radovali z vyrovnání. Stoper Sow se prosadil hlavou, videorozhodčí ale po zhruba dvouminutové prodlevě nakonec odhalil těsný ofsajd centrujícího Kany-Biyika.
Sigma si v pohárech vylepšila bilanci na hřištích soupeřů, kde před dneškem prohrála čtyři z posledních pěti utkání. Lausanne naopak prohloubilo výsledkovou krizi, na vítězství čeká osm soutěžních zápasů. V soutěžích UEFA nezdolalo český tým ani na šestý pokus.
FC Lausanne-Sport – Sigma Olomouc 1:2 (1:2)
Branky: 35. Janneh – 22. Šíp, 44. Růsek. Rozhodčí: Minakovič – Borovič, Božovič – Markovič (video, všichni Srb.). ŽK: Mouanga – Sylla, Šíp, Jásir. Diváci: 9074. První zápas 1:1, postoupila Olomouc.
Olomouc: Koutný – Hadaš, Malý, Sylla, Sláma – Baráth (88. Spáčil), Beran – Šturm, Růsek (69. Mikulenka), Šíp (69. Slavíček) – Kliment (63. Jásir). Trenér: Janotka.
Lausanne: Letica – Soppy, Sow, Mouanga, Fofana (69. Poaty) – Beloko (67. Sigua), Custodio, Mollet (67. Traoré) – Diakité – Janneh (84. Kana-Biyik), Butler-Oyedeji. Trenér: Zeidler.
Soupeřem Sparty bude Celje nebo Alkmaar
Soupeřem Sparty Praha bude v osmifinále Konferenční ligy nizozemský Alkmaar nebo Celje. Slovinský tým podruhé porazil kosovskou Dritu 3:2 a postoupil stejně jako Alkmaar, který otočil souboj s Noahem a po úvodní prohře 0:1 zvítězil doma 4:0. O tom, se kterým z těchto dvou celků se Sparta utká, rozhodne páteční los.
Celje si z prvního duelu přivezlo výhru 3:2 a před svými fanoušky neponechal slovinský tým nic náhodě. V 19. minutě se po přiklepnutí ve vápně prosadil Svit Sešlar, který o čtyři minuty později rozehrál rohový kop a z dorážky zvýšil Darko Hrka. Drita sice vzápětí duel zdramatizovala, ale těsně před poločasem se z penalty prosadil znovu Sešlar a Celje už si postup pohlídalo.
V soutěži končí Omonia Nikósie. Kyperský celek po domácí porážce 0:1 prohrál odvetu v Rijece 1:3. Český stoper Stefan Simič zápas sledoval jen z lavičky Omonie.
Stejně tak jen na lavičce zůstal Matěj Šín, ale počínání spoluhráčů v Alkmaaru se mu sledovalo mnohem příjemněji. Už v první půli nizozemský celek otočil vývoj dvojzápasu s Nohaem po trefách Ro-Zangela Daala a Svena Mijnanse, který pak po změně stran definitivně rozhodl třetím gólem.
Po vyřazení Interu Milán v Lize mistrů byl italský fotbal blízko dalšímu šoku, protože Fiorentina doma ztratila tříbrankový náskok z prvního duelu s Bialystokem. V dresu polského týmu se ale blýskl hattrickem Bartosz Mazurek a poslal zápas do prodloužení. V něm už Fiorentina našla ztracené sebevědomí a Nicoló Fagioli střelou z hranice vápna a Moise Kean tečovanou dorážkou po rohovém kopu rozhodli o postupu Italů.
Výsledky odvetných utkání 1. kola vyřazovací fáze Konferenční ligy
Rijeka – Omonia Nikósie 3:1 (0:1)
Branky: 52. a 67. Fruk, 79. Adu-Adjei – 13. Tankovič. První zápas: 1:0, postoupila Rijeka
Samsunspor – Škendija Tetovo 4:0 (0:0)
Branky: 53. Ntcham z pen., 71. Ndiaye, 79. Mouandilmadji, 90.+2 Marius. První zápas: 1:0, postoupil Samsunspor.
Celje – Drita 3:2 (3:1)
Branky: 19. a 43. Sešlar, 23. Hrka – 26. Blerim Krasniqi, 51. Dabiqaj. První zápas: 3:2, postoupilo Celje.
Fiorentina – Bialystok 2:4 po prodl. (0:3, 0:2)
Branky: 107. Fagioli, 114. Kean – 23., 45.+3 a 49. Mazurek, 118. Imaz. ČK: 120. Vital (Bialstok). První zápas: 3:0, postoupila Fiorentina
Crystal Palace – Zrinjski Mostar 2:0 (1:0)
Branky: 36. Lacroix, 90+3. Guessand. První zápas: 1:1, postoupil Crystal Palace.
Lech Poznaň – Kuopio 1:0 (0:0)
Branka: 65. Rodríguez. První zápas: 2:0, postoupil Lech.
AZ Alkmaar – Noah 4:0 (2:0)
Branky: 39. a 54. Mijnans, 5. Daal, 90.+1 Jensen. První zápas: 0:1, postoupil Alkmaar.