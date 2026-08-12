Liga se bude vyrovnávat, ví Stárová, ale věří, že Sparta titul obhájí

Startuje další ročník Fortuna ligy fotbalistek a do Studia ČT sport přišly hráčky největších favoritek soutěže – Antonie Stárová z mistrovské Sparty a za konkurenční Slavii stále ještě zraněná Tamara Morávková. „Týmy se zlepšují a bude se to vyrovnávat,“ tvrdí Stárová, ale věří, že Sparta udrží titul. Všechny zápasy ligy fotbalistek můžete sledovat v přímých přenosech na ČT sport i ČT sport Plus.
Sparta se také v úterý dozvěděla soupeře pro Ligu mistryň. „Čeká nás Servette Ženeva. Příprava na sezonu probíhá lépe než loni, kdy jsme nevyhrály žádný přípravný zápas. Máme lepší náladu. Takže doufám, že jsme udělaly všechno pro to, aby sezona byla úspěšná. Evropské zápasy jsou pro nás obrovským úspěchem a doufám, že se nám podaří přes silného soupeře postoupit,“ věří zkušená reprezentantka.
Ví, že se od jejího týmu čekají jen výhry. „Ale my se soustředíme hlavně na to, abychom podaly dobrý výkon,“ tvrdí.
Slavia je na tom hůř, protože neuspěla v boji o Ligu mistrů a vypadla i z Evropského poháru. A slovenská reprezentantka Morávková v jejích službách uznává: „Sparta vyhrála ligu zaslouženě.“
Na neúspěch v Evropě chtějí v Edenu rychle zapomenout. „Určitě si to rozebereme a chceme na to zapomenout, je to zklamání, přípravu jsme směrovaly k tomu, aby to vyšlo, ale nepodařilo se to,“ litovala Morávková.
Přiznala, že mezi ligou a mezinárodními zápasy je velký rozdíl. „Hlavně v tempu hry. V závěru nám docházely síly a dostávaly jsme rozhodující góly,“ pojmenovávala fotbalistka Slavie, na čem musejí zapracovat. „Věříme, že si v lize spravíme náladu po neúspěšné snaze o postup do Ligy mistryň,“ dodala.
Stárová potvrdila, že mezinárodní zkušenosti jsou důležité. „Je znát, když hráčky mají mezinárodní zkušenosti a jsou na takové zápasy zvyklé. Proto také hrajeme často se zahraničními kluby. Mělo by nám pomáhat i to, že máme v kádru zahraniční hráčky,“ uznala.
Program 1. kola ligy fotbalistek:
Program 1. kola ligy fotbalistek:
Sobota:
11:00: Sparta – Prague Raptors (ČT sport Plus)
12:15: Slavia – Viktoria Plzeň (ČT2)
Neděle:
13:00: Liberec – Lok. Brno (ČT sport Plus)
14:30: Slovácko – Baník Ostrava (ČT sport Plus)