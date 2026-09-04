Derby bez favorita. Sparta a Slavia se utkají o prvenství v tabulce, očekávání jsou velká

Ženskou nejvyšší soutěž čeká pravidlený svátek, znovu se utkají pražská „S“. V jaké formě se týmy nacházejí a jaká jsou očekávání před sledovaným duelem? Přímý přenos utkání z pražské Letné sledujte v neděli od 10:45 na ČT sport a ČT sport Plus.
Oba týmy se nachází v dobré pohodě, byť Sparta musela skousnout vyřazení z předkola Ligy mistryň. V lize ale mají skvostnou výsledkovou bilanci, o skóre je na tom drobně lépe Slavia.
Sparta se však musela vyrovnat s vyřazením od Ženevy. „Dostat se do Ligy mistryň byl sen, ale zkrátka jsme na to ještě asi nebyli připraveni. Zahraniční týmy hrají vyrovnané soutěže, kde mají větší kvalitu. To je velký skok. Pro Spartu nebo Slavii je to pak těžké,“ myslí si sparťanský tiskový mluvčí Milan Zavřel. Slávistická záložnice Barbora Polcarová souhlasí. „Hrají náročnější zápasy. U nás pak hraje roli i nervozita, psychika... Ty týmy to pořád zvládají lépe než my,“ míní.
Ani z jednoho tábora před derby nechtějí převzít roli favorita. „Soustředíme se na sebe,“ zní jak ze Sparty, která bude mít výhodu prostředí stadionu na Letné, tak ze Slavie. „Věřím, že bude spoustu fanoušků, krásně připravené hřiště a hlasitá atmosféra,“ přeje si Polcarová. Očekávání směřují k dvou tisícovkám diváků na tribunách.
Jak vše dopadne, sledujte v neděli od 10:45 na ČT sport a ČT sport Plus.