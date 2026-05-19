Fotbalové Budějovice údajně nedostaly licenci pro druhou ligu, klub to nepotvrdil

Dynamo České Budějovice podle informací několika médií údajně nedostalo v prvním kole řízení licenci nezbytnou pro to, aby mohlo i v příští sezoně hrát druhou fotbalovou ligu. Fotbalová asociace ČR (FAČR) ani klub to nicméně zatím nepotvrdily. Dynamo řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. Očekává se, že Dynamo se proti neudělení licence odvolá.
Licenční komise FAČR v těchto dnech tradičně rozhoduje o udělení licencí nutných pro start v profesionálních soutěžích – v první a druhé lize. Asociace stanovisko zatím oficiálně nezveřejnila, měla by tak učinit v nejbližší době.
Dynamo se sice sportovně v druhé lize bez větších problémů zachránilo, přesto mu hrozí, že v soutěži pro příští sezonu nebude moci pokračovat. Kvůli vleklým sporům nigerijsko-britské majitelky klubu Dorothy Nneky Edeové s radnicí sáhlo vedení města k výpovědi smlouvy ke stadionu, lhůta vyprší k 1. květnu příštího roku. Dynamo by tak nestihlo dokončit nadcházející sezonu na Střeleckém ostrově.
Klub se podle médií měl domluvit na dočasném azylu na stadionu v Příbrami, která rovněž hraje druhou ligu. Ani to však zřejmě licenční komise neschválila, řády totiž nedovolují hrát týmu jinde, než má své sídlo. Podle médií zároveň mělo být v dokumentech od Dynama více nedostatků.
Dá se předpokládat, že jihočeský klub se proti neudělení licence odvolá a požádá o výjimku. Čas má nejpozději do 28. května. Finální rozhodnutí by pak měl učinit takzvaný licenční tribunál, a to do 2. června.
Dynamo a město jsou ve sporu už několik měsíců. Radnice ostře kritizuje dění v klubu, mimo jiné chování externího spolupracovníka Dynama Davida Jelena, který se svlékal před budovou magistrátu a vulgárně nadával náměstkovi primátorky Petru Marošovi (Naše Česko). Klub až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním dodal vyúčtování služeb za údržbu stadionu.