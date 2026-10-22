Hložek v EL přispěl gólem k vítězství Hoffenheimu, Schickův Leverkusen vyhrál i potřetí

Střídající Adam Hložek přispěl v Evropské lize gólem k vítězství fotbalistů Hoffenheimu nad Olympique Lyon 3:0. Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem vyhrál v EL i třetí zápas. Na Krétě zvítězil 2:0, a v tabulce je druhý s devíti body a skóre 8:0. Třetí výhru si připsaly také Ferencváros, Olympiakos a Bournemouth, který v příštím kole dorazí na Letnou
V Hoffenheimu byli domácí od začátku aktivnější a hlavičku Robina Hranáče vyrazil slovenský brankář Greif na břevno. V nastavení prvního poločasu po dlouhém autu Vladimíra Coufala a zmatcích v obraně hostů se prosadil chorvatský veterán Kramarič.
Dánský útočník Daghim přidal druhý gól a Hložek po svém příchodu na trávník výhru pojistil. V Evropské lize se v této sezoně trefil poprvé. Pavla Šulce připravily o místo v sestavě Lyonu obnovené problémy s kolenem.
Hoffenehim se v úvodu soutěže z Kréty vracel s prázdnou, ale další zástupce Bundesligy Leverkusen na řeckém ostrově uspěl. Dva góly v rozpětí čtyř minut vstřelil čtyřiatřicetiletý bývalý německý reprezentant Hofmann, který poprvé v sezoně dostal příležitost v základní sestavě a dokonale ji využil. Schick odehrál 64 minut, čtyřikrát se dostal ke střele, ale desátou branku v sezoně nepřidal. Bayer v Evropské lize ještě nedostal gól a napříč soutěžemi vyhrál šestý zápas v řadě.
Ferencváros Budapešť po výhře nad Plzní překonal i Torreense z druhé portugalské ligy výsledkem 4:1. Na gól Nigerijce Deleho sice Španěl Pozo ještě odpověděl efektními nůžkami, ale Argentinec Gómez po přihrávce exsparťana Srba Birmančeviče vrátil domácím vedení. Ti pak přidali ještě další dvě branky a připsali si také třetí vítězství.
Sunderland v Premier League po čtyřech porážkách v řadě klesl na dno tabulky, ale v Evropské lize se mu zatím dařilo. Zpočátku to platilo i v Poznani, kde už ve druhé minutě daroval hostům gól brankář Lis chybnou rozehrávkou a Ukrajinec Tutěrov to pohotově využil. Střídající Švéd Bengtsson odvrátil porážku a polský mistr po remíze 1:1 opustil poslední příčku.
Dosavadní lídr Juventus Turín je podle sázkových kanceláří největším favoritem na zisk druhé nejvýznamnější evropské klubové trofeje, ale proti Rennes to nepotvrdil. Rychle se sice ujal vedení po střele Turka Celika, ale už za deset minut jordánský útočník Taamari vyrovnal. Pak Senegalec Dia proměnil penaltu a Stará dáma opět sklízela pískot stejně jako při víkendové prohře 0:3 s Laziem Řím. Pokutový kop na druhé straně zužitkoval Němec Woltemade. Dvě minuty před koncem tribuny opět slavily, ale jen do okamžiku, kdy video odhalilo ofsajd.
Union St.Gilloise porazil Hapoel Beer Ševa 4:0. Skóre otevřel z penalty Rakušan Florucz, který naskočil až v průběhu prvního poločasu a dál stříleli jen domácí. Ondřej Kričfaluši byl ale jen mezi diváky, od zápasu v Lize národů ve Wembley je na marodce
Dinamo Záhřeb ve dvou předchozích kolech nedostalo ani gól, ale Nijmegen jeho obranu překonal hned čtyřikrát. Beljo, který před týdnem rozhodl zápas s Anderlechtem, dvěma brankami jen zmírnil první porážku chorvatského týmu.
Příští soupeř Sparty Bournemouth porazil AC Milán 3:0. Už v osmé minutě Nizozemec Kluivert proměnil penaltu. Na konci první půlhodiny francouzský brankář hostů Maignan při rohovém kopu sáhl protihráči do obličeje a dostal červenou kartu. Do branky musel Torriani, pro něhož to byl debut v A-týmu, a s Tavernierovou penaltou si neporadil. Maročan Adlí z přímého kopu kanonádu završil a anglický nováček v pohárové Evropě udělil sedminásobnému vítězi nejcennější klubové trofeje krutou lekci.
Besiktas, který v předkole přešel přes Hradec Králové, na třetí vítězství nedosáhl. Nad Crystal Palace sice vedl díky střele Nigerijce Ndidiho, ale vítěz Konferenční ligy po změně stran výsledek otočil. Trefili se Španěl Pino a Francouz Mateta. Olaitan z Beninu zachránil tureckému týmu alespoň bod. Václav Černý přišel na poslední čtvrthodinu.
Anderlecht po dvou porážkách v Evropské lize a vyřazení z domácího poháru s druholigovým Beerschotem zabral a v Bialystoku zvítězil 3:0. Na přesvědčivé výhře se střelecky podíleli devatenáctiletý srbský talent Cvetkovič a ještě o dva roky mladší Belgičan Onia Seke. Lukáš Ambros odehrál v dresu fialek 64 minut.
Norský Lilleström, který před týdnem uhrál bod na Letné a za dva týdny přivítá Plzeň, utrpěl doma debakl 0:6 od San Sebastianu. Dvakrát během tří minut obranu pokořil Gómez, dvě branky vstřelil také Chorvat Sučič a kapitán Oyarzabal zaznamenal tři asistence. Šanci na zmírnění prohry měl Olsen, ale penaltu nevyužil.
Výsledky 3. kola Evropské ligy
Výsledky 3. kola Evropské ligy
Ararat-Armenia – Alkmaar 0:4 (0:2)
Branky: 27. a 76. Patati, 21. Byskov, 79. Meerdink.
Dinamo Záhřeb – Nijmegen 2:4 (2:2)
Branky: 33. a 37. Beljo – 45.a 54. Linssen, 25. Bischoff, 80. Chery.
Ferencváros Budapešť – Torreense 4:1 (1:1)
Branky: 20. Dele, 58. Gómez, 80. vlastní Diadié, 89. Lisztes – 23. Pozo.
Juventus Turín – Rennes 2:2 (1:2)
Branky: 5. Celik, 67. Woltemade z pen. – 15.Taamarí, 43. Dia z pen.
Lech Poznaň – Sunderland 1:1 (0:1)
Branky: 70. Bengtsson – 2. Tutěrov.
OFI Kréta – Leverkusen 0:2 (0:2)
Branky: 35. a 37. Hofmann.
Saint-Gilloise – Hapoel Beer Ševa 4:0 (1:0)
Branky: 60. a 81. Smith, 45.+1 Florucz z pen., 77. Aquino.
Sturm Štýrský Hradec – Olympique Marseille 1:0 (1:0)
Branka: 13. Diakité.
Besiktas Istanbul – Crystal Palace 2:2 (1:0)
Branky: 45.+2 Ndidi, 73. Olaitan – 53. Pino, 55. Mateta. ČK: 77. Akdag (Besiktas).
Bournemouth – AC Milán 3:0 (2:0)
Branky: 8. Kluivert z pen., 32. Tavernier z pen., 84. Adlí. ČK: 28. Maignan (Milán).
Celje – Salcburk 2:2 (0:1)
Branky: 51. Kramer, 90. Kučys – 9. Kitano, 46. Lindström.
Celtic Glasgow – Celta Vigo 1:2 (0:0)
Branky: 47. Baur – 68. a 71. Rodríguez
Hoffenheim – Lyon 3:0 (1:0)
Branky: 45.+4 Kramarič, 49. Daghim, 83. Hložek.
Bialystok – Anderlecht 0:3 (0:1)
Branky: 21. Cvetkovič, 73. Winkler, 80. Onia Seke.
Lilleström – San Sebastian 0:6 (0:3)
Branky: 25. a 27. Gómez, 33. a 72. Sučič, 64. Óskarsson, 80. Zacharjan.
Omonia Nikósie – Benfica Lisabon 1:4 (1:1)
Branky: 42. Kakullis – 14. vlastní Négo, 49. Pavlidis, 76. Aursnes, 85. Prestianni.