Fotbalisté Sparty podlehli Olympiakosu na jeho hřišti 0:1 a ve 3. kole ligové fáze Evropské ligy poprvé nebodovali. Rozhodl v 78. minutě střídající Armando González, jehož hlavičku ještě tečoval sparťan Sivert Mannsverk. Plzeň prohrála třetí zápas soutěže. Doma nečekaně Viktoria podlehla Levski Sofia 1:2 a její šance na postup se znovu snížily.
Diváci se na zaplněném Stadionu Jorgose Karaiskakise dočkali první větší šance až ve 24. minutě. Martins si naběhl mezi dva sparťany, jenže v nadějné pozici nezakončil ideálně. Kolem 36. minuty se domácí dostali k řadě střel, hosté je však zblokovali. Ani v závěru úvodního dějství červenobílí ze standardních situací gól nevytěžili. Sparta v úvodním dějství neohrozila brankáře Ortegu vůbec.
Pražané výrazně zahrozili až po hodině hry, kdy se po Alcócerově akci odrazil míč v šestnáctce k nabíhajícímu Mackovi, jehož ránu domácí obrana odvrátila na roh. V 71. minutě střídající González před brankou těsně nedosáhl na Martinsovu nahrávku.
V 78. minutě se Olympiakos dočkal po akci dvou střídajících hráčů. Pedersen se v rohu hřiště zbavil Alcócera, do jeho centru se opřel González a míč do vlastní sítě ještě hlavou usměrnil Mannsverk. Letenští se snažili o vyrovnání. Po rychlém protiútoku se míč dostal ke střídajícímu Kadeřábkovi, ten ale ve velké šanci zamířil nad. O něco později se po závaru neprosadil ani další příchozí sparťan z lavičky Brunes.
České kluby na řecké soupeře dlouhodobě neumějí. V soutěžích UEFA je porazily pouze v jediném z posledních 14 zápasů a nezdolaly je devětkrát po sobě. Na jejich půdě v 20 utkáních dokonce nezvítězily ani jednou, Sparta v Řecku neuspěla ani na pátý pokus a z toho počtvrté tam prohrála.
Olympiakos Pireus – Sparta Praha 1:0 (0:0)
Olympiakos Pireus – Sparta Praha 1:0 (0:0)
Branka: 78. González. Rozhodčí: Eskas – Engan, Rossland (všichni Nor.) – Pairetto (video, It.). ŽK: Silva, Martins – Zelený, Macek, Singhateh, Suchomel. Diváci: 31 993.
Olympiakos: Ortega – Saliakas (74. Pedersen), Retsos, Pirola, Onyemaechi (74. Tiknizjan) – Freuler, Hezze (62. Puerta) – Silva, Chiquinho, Martins – Jaremčuk (62. González). Trenér: Alguacil.
Sparta: Surovčík – Hoever (79. Kadeřábek), Guddal, Zelený, Suchomel – Sochůrek (46. Mannsverk), Macek (67. Vydra), Eneme – Jurásek (67. Singhateh), Alcócer – Vojta (60. Brunes). Trenér: Priske.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč udělal tři změny v základní sestavě oproti poslednímu ligovému utkání v Jablonci, kde jeho svěřenci zvítězili 3:2 a v domácí soutěži poprvé v sezoně dvakrát za sebou vyhráli. Kouč Viktorie téměř kompletně zamíchal se složením obrany, místo Gabriela, Prebsla a Doskiho dostali šanci Pališčák, Souaré a po delší době Vavro.
Domácí nezačali špatně a ve 13. minutě měli první šanci, Memič v dobré pozici zamířil těsně nad. Gólman Levski Vucov byl poté u míče mimo pokutové území o kousek dříve než plzeňský křídelník. V 25. minutě Maiconovu ránu z úhlu vykopl brankář Viktorie Wiegele.
Těsně před pauzou plzeňský celek soupeři doslova daroval vedení. Pališčák poslal nepovedenou malou domů, kterou vystihl Reinaldo, přihrál pod sebe Evertonu Balovi a ten ve 44. minutě po zemi mezi nohy prostřelil Wiegeleho. Západočeši inkasovali v sedmém soutěžním utkání po sobě.
Po změně stran neuspěl Reinaldo, na opačné straně domácí marně reklamovali ruku ve vápně a případný pokutový kop. V 62. minutě už bylo vyrovnáno. Souarého centr sklepl na branku Kabongo a se štěstím dotlačil míč přes gólmana do sítě. Český reprezentant potvrdil pozici nejlepšího střelce Viktorie v sezoně.
Hned za tři minuty si ale lídr bulharské ligy vzal vedení zpět. Maicon si zaběhl za obranu a jeho přízemní centr z levé strany uklidil na bližší tyči za plzeňského gólmana zblízka Reinaldo. Domácí kouč Kováč prostřídal, ale do výraznější šance se již jeho svěřenci nedostali.
Plzeň znovu potvrdila nepovedený vstup do sezony, během něhož už na konci srpna sáhla k trenérské změně. Zároveň se v jedenáctém zápase stala prvním českým celkem, který v soutěžích UEFA na domácí půdě podlehl bulharskému soupeři.
Hlavní fáze pohárů se třetím rokem hraje ligovým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým absolvuje osm zápasů s různými soupeři. Plzeň v minulých dvou sezonách postoupila v Evropské lize do vyřazovací fáze.
Viktoria Plzeň – Levski Sofia 1:2 (0:1)
Viktoria Plzeň – Levski Sofia 1:2 (0:1)
Branky: 62. Kabongo – 44. Everton Bala, 65. Reinaldo. Rozhodčí: Hernández - Naranjo, Sánchez – Iglesias (video, všichni Šp.). ŽK: Pirgič – Soula. Diváci: 10.143.
Plzeň: Wiegele – Pališčák (74. Sojka), Dweh, Vavro, Souaré – Hrošovský (60. Pirgič), Červ – Memič, Ladra (74. Faal), Višinský (60. Lawal) – Kabongo (77. Vydra). Trenér: Kováč.
Levski: Vucov – Aldair, Dimitrov, Makoun, Maicon – Grujič, Múbarík (82. Centelles) – Soula (60. Oko-Flex), Serginho, Everton Bala (74. Búras) – Reinaldo (82. Perea). Trenér: Velázquez.