Legendy se sešly v Říčanech. Kromě medailí připomněly i své dovednosti

Utkání vicemistrů Evropy z roku 1996 i připomínka 50 let od zlata na mistrovství Evropy v Bělehradě, takový odkaz nesla akce Pocta legendám v Říčanech u Prahy. Na ni se sjela téměř kompletní sestava stříbrného týmu z Anglie, která poměřila síly proti Realu Top Praha. Bývalí reprezentanti sice prohráli 7:9, ale předvedli, že fotbal ani s postupujícím věkem nezapomněli.
Kondicí během kariéry vynikal Pavel Nedvěd, zápas ale v poslední době nehrál. „Dlouho jsem ani pořádně netrénoval. Je to těžké, bylo hodně starostí kolem národního týmu,“ řekl generální manažer reprezentací, který se už chystá na čtvrteční sraz před odjezdem na mistrovství světa do Severní Ameriky.
Snad proto držitel Zlatého míče za rok 2003 sice v Říčanech jeden gól dal, ale jednou také zamířil do vlastní sítě. „To byl můj první vlastní gól v životě. Co si vzpomínám, tak určitě. Nikdy jsem si vlastního nedal, až dneska. Zápisné snad za něj platit nemusím. Dáme si nějaké pivko a pokecáme o starých dobrých časech. Těšili jsme se na sebe a sešli se v dobré partě, to jsem rád,“ uvedl Nedvěd.
Většina týmu se shodla, že nejlepší kondici si udržuje Karel Poborský. Zvládl už tři maratony a koncem března si v Římě na náročné trati více než 42 kilometrů vylepšil osobní rekord. Proti tomu mělo být dvakrát 35 minut v Říčanech hračkou. „Malina to nebyla, tohle je jiný pohyb. Maraton je skoro snazší. Během zápasu musíte zastavit, zase se rozběhnout, změnit směr, je to něco jiného. Hřiště je pro nás čím dál větší, roky přibývají. Překvapivě jsme tady skoro všichni. Dáme si večeři, pokecáme, těším se na to,“ řekl Poborský.
Spoluhráči mu nevěřili. „Karel má z nás kondici určitě nejlepší. Všimli jsme si, že běhá maratony. Spoléhali jsme na něj a bylo vidět, že je úplně v pohodě a hned může hrát ještě jeden zápas,“ smál se Nedvěd.
Všichni si setkání užili. „S některými jsem se neviděl i několik let. Zahráli jsme si hezký fotbal na dobrém trávníku, přišla spousta lidí. Bylo by smutné, kdybychom fotbal zapomněli, nějaký čas jsme se tím živili. A mohli jste si všimnout, že nás je víc, kterým to ještě docela běhá,“ řekl Radek Bejbl.