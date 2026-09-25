Fotbal

Legendy na srazu Klubu ligových brankářů vzpomínaly na Mikloška, novou jedničku si netroufají tipovat


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Klub ligových brankářů se po letech sešel
Zdroj: ČT sport

Poprvé po 30 letech od založení se v Praze společně sešli členové Klubu ligových brankářů týdeníku Gól, který sdružuje fotbalové gólmany z československé a české éry s minimálně 100 zápasy s čistým kontem. Do vybrané společnosti se jich zatím dostalo 23. Den před vstupem národního týmu do Ligy národů proti Chorvatsku byl tématem pro zúčastněné také aktuální stav reprezentace.

Čtyři z členů už nežijí, po Zdeňku Jánošovi a Viliamu Schrojfovi letos zemřeli Anton Švajlen a před pár dny Luděk Mikloško. Brankáři uctili jejich památku.

Za Jánoše a Schrojfa dorazili jejich synové, celkem se tak i v zastoupení sešlo 16 členů výjimečného klubu, což představovalo symbolicky 1890 čistých kont na jednom místě.

Gólmani vzpomínali na památné zápasy. Legendární Ivo Viktor vyzdvihl jednu z nul v reprezentaci, které se do bilance klubu nepočítají.

„Asi nejvíc si cením remízy 0:0 ve Wembley proti Anglii v listopadu 1966. Domácí tehdy byli čerstvými mistry světa, byl to zážitek. Reprezentace tam za pár dnů nastoupí znovu, tak bych někomu ze současných brankářů přál to samé,“ řekl mistr Evropy z roku 1976.

Řada z bývalých gólmanů přešla po skončení kariéry do trenérské funkce a předává zkušenosti mladším. „Když se rozhlédnu kolem, tak jsem spočítal, že jsem měl čest 11 kluků trénovat v klubu nebo reprezentaci. A toho si cením asi nejvíc,“ uvedl s úsměvem Jan Stejskal.

Česká brankářská škola má dobrý zvuk. Proto se reprezentace mohla i ve slabších obdobích na gólmany většinou spolehnout.

„Názornou ukázkou je právě i tato sešlost nebo Honzova bilance. Třeba Jarda Blažek má už pár let školu pro mladé brankáře. Zkušenosti se předávají z generace na generaci a funguje to,“ řekl Petr Čech.

Bývalý gólman Sparty, Rennes, Chelsea či Arsenalu a rekordman české reprezentace v počtu startů je s 248 zápasy s čistým kontem také lídrem v pořadí klubu.

„Asi nejvíc si vybavím jeden duel za Chelsea, když jsem měl na dosah překonání Schmeichelova rekordu Premier League v počtu minut bez obdrženého gólu. Hráli jsme proti Blackburnu a já potřeboval neinkasovat ještě aspoň poločas. Ve 44. minutě ale proti nám nařídili penaltu… Naštěstí se mi ji podařilo chytit a rekord překonat,“ uvedl „Big Pete“ s úsměvem.

Brankářská jednička pro těžké duely v elitní divizi Ligy národů vzejde z vyrovnané trojice Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Antonín Kinský.

Členem klubu je také otec gólmana Tottenhamu Antonín Kinský starší. Ani on netuší, kdo bude v sobotu chytat. „I kdybych to věděl, tak vám to přece musí říct trenér,“ usmál se.

„Nechtěl bych mezi těmi třemi rozhodovat. Kdokoliv z nich nastoupí, je schopný odvést stoprocentní výkon,“ řekl Stejskal. „Kohokoliv z nich trenér Denia vybere, tak se nesplete. Během prvního srazu jsou čtyři těžké zápasy, třeba se brankáři i protočí,“ dodal Čech.

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