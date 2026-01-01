Leeds v 19. kole anglické ligy uhrál bezbrankovou remízu na hřišti obhájce titulu Liverpoolu. Nováček prodloužil sérii bez porážky na šest zápasů a na 16. místě má sedmibodový náskok na pásmo sestupu. Reds nenavázali na předchozí tři vítězství a na čtvrtém místě tabulky ztrácí už 12 bodů na vedoucí Arsenal.
Leeds ubránil remízu na Anfieldu a neprohrál už šest zápasů
Liverpool opakovaně hrozil šancemi Ekitikého, Wirtze nebo van Dijka, brankáře Lucase Perriho ale hráči nepřekonali.
Kanonýr Leedsu Calvert-Lewin v 81. minutě krátce slavil gól, kvůli ofsajdu ale rozhodčí branku neuznal. Osmadvacetiletý útočník vyšel střelecky naprázdno poprvé po šesti zápasech.
Crystal Palace na svém stadionu remizoval v londýnském derby s Fulhamem 1:1. Na trefu domácího Matety deset minut před koncem odpověděl Cairney.
Orli bodovali po třech porážkách a na devátém místě zůstali o skóre před svým soupeřem, který naopak klopýtl po sérii tří triumfů.
Výsledky 19. kola Premier League
Burnley – Newcastle 1:3 (23. Laurent – 2. Joelinton, 7. Wissa, 90.+3 Guimaraes), Chelsea – Bournemouth 2:2 (15. Palmer z pen., 23. Fernández – 6. Brooks, 27. Kluivert), Nottingham – Everton 0:2 (19. Garner, 79. Barry), West Ham – Brighton 2:2 (10. Bowen, 45.+3 Paquetá z pen. – 32. Welbeck z pen., 61. Veltman), Arsenal – Aston Villa 4:1 (48. Gabriel, 52. Zubimendi, 69. Trossard, 78. Jesus – 90.+4 Watkins), Manchester United – Wolverhampton 1:1 (27. Zirkzee – 45. Krejčí), Crystal Palace – Fulham 1:1 (39. Mateta - 80. Cairney), Liverpool – Leeds 0:0.