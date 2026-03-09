Fotbalisté Lazia Řím si připsali v italské lize po čtyřech zápasech vítězství. O triumfu 2:1 nad Sassuolem rozhodl v nastaveném čase druhé půle černohorský obránce Adam Marušič.
Lazio vyhrálo v lize po čtyřech zápasech. O vítězství nad Sassuolem rozhodl Marušič
Lazio se v tabulce posunulo na desáté místo o bod za svého soupeře. Sassuolo z posledních sedmi utkání pět vyhrálo, před Laziem neuspělo pouze v duelu s Interem Milán. Ten se mu ale nepovedl vůbec, vedoucímu týmu Serie A doma podlehlo vysoko 0:5.
Už v druhé minutě poslal Lazio do vedení premiérovým gólem v jeho dresu Maldini, po půlhodině hry vyrovnal francouzský středopolař Laurienté. V druhé nastavené minutě pak po centru rozhodl nehlídaný Marušič.
Výsledky 28. kola italské fotbalové ligy:
Výsledky 28. kola italské fotbalové ligy:
Cagliari – Como 1:2 (56. Esposito – 14. Baturina, 76. da Cunha), Bergamo – Udine 2:2 (75. a 79. Scamacca – 40. Kristensen, 55. Davis), Juventus Turín – Pisa 4:0 (54. Cambiaso, 65. Thuram, 75. Yildiz, 90.+3 Boga), Neapol – FC Turín 2:1 (7. Santos, 68. Elmas – 87. Casadei), Lecce – Cremona 2:1 (22. Pierotti, 38. Štulič z pen. – 47. Bonazzoli), Boloňa – Hellas Verona 1:2 (49. Rowe – 53. Frese, 57. Bowie), Fiorentina – Parma 0:0, FC Janov – AS Řím 2:1 (55. Messias z pen., 80. Vitinha – 55. Ndicka), AC Milán – Inter Milán 1:0 (35. Estupiňán), Lazio Řím – Sassuolo 2:1 (2. Maldini, 90.+2 Marušič – 35. Laurienté).