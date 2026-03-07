Hráči Coma zvítězili na hřišti Cagliari 2:1, uspěli potřetí v řadě a díky lepšímu skóre v neúplné tabulce vystřídali AS Řím na čtvrtém místě. Římané se v neděli představí na hřišti FC Janov. Juventus doma porazil sestupem ohroženou Pisu 4:0 a pojistil si šesté místo před Bergamem, jež jen remizovalo s Udine 2:2. Neapol zdolala 2:1 FC Turín.
Como se dostalo před AS Řím, Juventus si pohrál s Pisou
Como šlo do vedení ve 14. minutě gólem Baturiny. Domácí Cagliari deset minut po přestávce srovnalo krok zásluhou Esposita, ale hosté si v 76. minutě vzali vedení zpět. Parádní ranou zpoza vápna rozhodl o jejich triumfu Francouz da Cunha. Cagliari čeká na výhru už pět kol a na 13. místě jej od sestupových příček dělí šest bodů.
Juventus otevřel skóre v 54. minutě hlavičkou Cambiasa. O 11 minut později se míč po Locatelliho střele šťastně odrazil od tyče přímo k nohám Thurama, jenž zvýšil do odkryté branky. Třetí branku přidal 15 minut před koncem Yildiz a výsledek zpečetil v nastavení střídající Boga.
Stará dáma v lize zvítězila po čtyřech kolech a na dvojici Como – AS Řím ztrácí jeden bod. Pisa čeká na druhou výhru v soutěži už 17 kol a šňůru porážek protáhla na čtyři zápasy. Na příčky zaručující záchranu ztrácí ligový nováček devět bodů.
Bergamo dvěma zásahy Scamaccy v 75. a 79. minutě doma dotáhlo dvougólové manko a remizovalo s Udine 2:2. O trefy hostů se postarali Kristensen a Davis.
Neapol poslal do vedení už v 7. minutě přízemní střelou k tyči Alisson Santos, v 68. minutě zvýšil Eljif Elmas. V závěru snížil hlavičkou Cesare Casadei, ale na vyrovnání už čtrnáctý Turín nedosáhl.
Výsledky 28. kola italské fotbalové ligy:
Cagliari – Como 1:2 (56. Esposito – 14. Baturina, 76. da Cunha), Bergamo – Udine 2:2 (75. a 79. Scamacca – 40. Kristensen, 55. Davis), Juventus Turín – Pisa 4:0 (54. Cambiaso, 65. Thuram, 75. Yildiz, 90.+3 Boga), Neapol – FC Turín 2:1 (7. Santos, 68. Elmas – 87. Casadei).