Fotbalisté Boloni s Martinem Vitíkem v sestavě v italské lize prohráli 1:2 s Veronou a neuspěli po sérii pěti vítězství v Serii A a Evropské lize. Český obránce se objevil v základní jedenáctce domácích šest dní poté, co odstoupil kvůli ráně míčem do hlavy z minulého zápasu s Pisou.
Vitíkova Boloňa přišla o vedení a prohrála 1:2 s Veronou
Boloňa se ujala vedení ve 49. minutě, kdy se trefil Angličan Rowe přesně k tyči. Hosté zápas krátce nato otočili. V rozmezí čtyř minut nejprve skóroval zpoza vápna dánský obránce Frese a následně skotský útočník Bowie.
Verona zvítězila poprvé od poloviny prosince po 12 ligových zápasech a v tabulce je na předposledním 19. místě se ztrátou sedmi bodů na příčky znamenající záchranu. Boloňa je osmá.
Janov porazil 2:1 AS Řím, který klesl na páté místo tabulky. Deset minut před koncem vstřelil vítězný gól portugalský útočník Vitinha. Domácí se v zápase dostali v 52. minutě gólem Messiase z penalty do vedení, ale to jim vydrželo jen tři minuty.
Reprezentant Pobřeží slonoviny Ndicka se stal prvním obráncem AS Řím, který skóroval ve třech ligových zápasech po sobě. Navzdory jeho brance Římané podlehli Janovu teprve podruhé z posledních 22 vzájemných duelů od roku 2014. Janov se posunul na 13. místo s náskokem šesti bodů na sestupové pásmo.
Výsledky 28. kola italské fotbalové ligy:
Cagliari – Como 1:2 (56. Esposito – 14. Baturina, 76. da Cunha), Bergamo – Udine 2:2 (75. a 79. Scamacca – 40. Kristensen, 55. Davis), Juventus Turín – Pisa 4:0 (54. Cambiaso, 65. Thuram, 75. Yildiz, 90.+3 Boga), Neapol – FC Turín 2:1 (7. Santos, 68. Elmas – 87. Casadei), Lecce – Cremona 2:1 (22. Pierotti, 38. Štulič z pen. – 47. Bonazzoli), Boloňa – Hellas Verona 1:2 (49. Rowe – 53. Frese, 57. Bowie), Fiorentina – Parma 0:0, FC Janov – AS Řím 2:1 (55. Messias z pen., 80. Vitinha – 55. Ndicka).