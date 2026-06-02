Kvůli šampionátu posiluje MZV zastoupení v USA

Ministerstvo zahraničí kvůli mistrovství světa ve fotbale posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace na turnaji a základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví, jsou k dispozici na stránkách MZV.
Vlastní manuál s informacemi a důležitými kontakty představila i fotbalová asociace, MZV zveřejnilo základní doporučení pro fanoušky.
Ministerstvo očekává vysoký zájem fanoušků, kvalifikovaný odhad počtu cestovatelů zatím nemá, sdělil dále na tiskové konferenci ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Úřad doporučuje registraci do cestovatelského systému Drozd, ale ani z něj zatím nelze tyto informace vyčíst, protože lidé se většinou hlásí na poslední chvíli.
„Posílili jsme kapacity generálního konzulátu v Los Angeles a na zastupitelském úřadě ve Washingtonu. Aktivizujeme také honorární konzuly,“ uvedl Macinka.
Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale. Do turnaje vstoupí 11. června tamního času v Guadalajaře proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou a skupinové boje zakončí v Mexiko City proti domácímu výběru.
Vedle zástupců MZV budou u všech zápasů českého týmu také představitelé Fotbalové asociace ČR (FAČR), řekl předseda asociace David Trunda. Na místě bude také tým SLO, což jsou kontaktní osoby pro fanoušky, dodal. „V Guadalajaře bude otevřená ambasáda pro krizové potřeby od 10. do 12. června, v Atlantě 17. až 19. června, v Mexico City 23. až 25. června,“ uvedl Trunda. Tyto takzvané fan ambasády slouží jako informační centra pro fanoušky, poskytnou pomoc v případě nouze a pomohou i s konzulárními záležitostmi.
Asociace doporučuje sledovat oficiální kanál reprezentace v aplikaci WhatsApp a účet @ceskarepre na instagramu. Oba tyto kanály bude využívat ke zveřejňování aktuálních organizačních informací, bezpečnostních doporučení, dopravních upozornění i případných změn přímo z místa.
Úřady se budou soustředit na pomoc se situacemi, jako je ztráta dokladů, orientace ve městě, zdravotní komplikace či nehody. „Neřešíme běžné cestovní peripetie,“ uvedl Macinka s tím, že na krizovou linku 222 420 222 se někdy obracejí lidé se žádostmi o pomoc se zařízením letenky či ubytování. „Tato krizová linka není infolinkou, nezjistíte tam detaily, kdy se hraje a jaká bude sestava,“ podotkl.
Ministerstvo doporučuje mimo jiné zkontrolovat si platnost cestovního dokladu a pořídit si jeho kopii, sjednat si odpovídající cestovní pojištění, které pokryje i doprovodné aktivity, možnou ztrátu zavazadel či zpoždění letů. Lidé by si také měli pořídit soupis kontaktů pro případ odcizení mobilního telefonu nebo si pořídit oficiální mobilní aplikaci šampionátu.
K zakoupení vstupenek by měli fanoušci používat jen oficiální platformu FIFA. „Vstupenky nelze zakoupit na stadionech. Omezené množství vstupenek lze na zápasy ČR zakoupit též skrze FAČR. Návštěvníci MS by se měli vyvarovat nákupu vstupenek z jiných zdrojů, na sociálních sítích nebo prostřednictvím třetích stran,“ uvádí ministerstvo zahraničí.
Doporučuje také nechat si dost času na cestu na stadion, kvůli dopravním zácpám či bezpečnostním kontrolám tři až čtyři hodiny navíc proti běžné situaci.
V Mexiku platí zákaz pití alkoholu i kouření na veřejnosti a hrozí za něj pokuta. Konzumace i držení jakýchkoliv drog včetně marihuany je ilegální a hrozí za ně vězení, varuje MZV. Rovněž v Atlantě je zakázaný alkohol na veřejnosti a platí zde přísné tresty za držení drog, upozorňuje FAČR.